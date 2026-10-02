«Un espion écoute tout» : l'entraîneur du Sevilla révèle une astuce tactique mystérieuse

Un véritable scandale d'« espionnage » tactique dans les coulisses du football moderne a éclaté en La Liga ! Dans une interview retentissante, l'entraîneur du Sevilla, Luis García Plaza, a ouvertement admis qu'il disposait d'un membre du staff chargé d'écouter secrètement toutes les instructions de l'entraîneur adverse pendant le match pour les lui transmettre.

Le comportement du technicien, qui couvrait les micros de sa main lors des pauses fraîcheur pour chuchoter, a provoqué une vive polémique dans la presse espagnole, baptisée « Pertigagate ». Alors, que d'autre Luis García a-t-il révélé devant les caméras et pourquoi accuse-t-il ses collègues de mentir ?

Direct en téléphone et collègues « menteurs »

Dans son entretien avec Juanma Castaño, l'entraîneur du Sevilla n'a pas voulu garder le secret et a affirmé que cette pratique était courante dans tous les clubs :

L'espion dédié : Il a révélé qu'une personne travaille pour écouter mot à mot ce que dit l'entraîneur adverse lors de la pause fraîcheur et le lui transmettre immédiatement par téléphone ;

« Tout le monde le fait » : Plaza assure que tous les entraîneurs du monde utilisent la même méthode, et que ceux qui le nient mentent tout simplement ;

Protection contre les caméras : Il s'est fermement opposé au fait que ses tactiques et instructions soient diffusées en direct dans le monde entier, y compris vers le camp adverse, lors des pauses fraîcheur.

Le scandale « Pertigagate » : que s'est-il passé lors du match contre le Valencia ?

« Je ne veux pas que l'équipe adverse sache à l'avance ce que je vais dire, c'est tout ! », a expliqué l'entraîneur.

Lors du match de la 5e journée contre le Valencia, Plaza a bloqué à deux reprises le long micro (pertiga) de la chaîne DAZN avec sa main. Ensuite, il a rassemblé ses joueurs en cercle serré et a donné ses instructions en baissant la voix pour qu'elle soit inaudible. Ces images ont largement circulé sur les réseaux sociaux, déclenchant le scandale médiatique baptisé « Pertigagate ».

Détails du Sevilla et du « Pertigagate » (Tableau)

Indicateur / Facteur Faits précis et situation Protagoniste Luis García Plaza (Entraîneur du Sevilla) Nom du scandale « Pertigagate » (lié au blocage du micro) Secret révélé L'existence d'une personne dédiée à écouter les instructions de l'adversaire Raison principale Désaccord sur la diffusion en direct des conversations tactiques par la télévision Situation de l'équipe en La Liga Après 7 journées 5e place avec 13 points

Malgré toutes les discussions et le battage médiatique, le Sevilla progresse avec succès cette saison et s'installe solidement dans la zone des compétitions européennes.

Selon vous, Luis García a-t-il raison : la télévision doit-elle cesser de montrer les secrets tactiques internes des joueurs et de l'entraîneur au monde entier, ou est-ce une partie intégrante du spectacle moderne ? Que pensez-vous de l'aveu public de l'entraîneur ?

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