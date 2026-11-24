La Fédération de boxe de Russie obtient le droit de vote au sein de World Boxing
La Fédération de boxe de Russie World Boxing a obtenu le statut de membre à part entière de l'organisation internationale. Cette décision, approuvée lors du congrès tenu le 20 novembre au Panama, permet à la partie russe de participer aux activités de l'organisation internationale sur un pied d'égalité avec les autres fédérations nationales.
Il s'agit avant tout d'une étape importante pour la Fédération de boxe de Russie afin d'accroître son influence dans la gouvernance sportive internationale. Désormais, la fédération World Boxing peut voter sur les questions inscrites à l'ordre du jour des congrès.
L'adhésion de la Fédération de Russie a été approuvée à la majorité des voix
Le secrétaire général adjoint de la Fédération de Russie, Andrey Istomin, a fait part des résultats du congrès de Panama dans une vidéo publiée par le service de presse de l'organisation.
« Sur instruction du secrétaire général de la Fédération de boxe de Russie, nous avons participé au congrès. De nombreuses questions ont été examinées pendant deux jours. Le résultat le plus important pour nous est l'adhésion de la Fédération de boxe de Russie à World Boxing en tant que membre à part entière, approuvée par le vote de la majorité des pays », a déclaré Istomin.
Il a souligné que ce statut de membre à part entière était le résultat le plus significatif pour la fédération.
Quelles opportunités offre le statut de membre à part entière ?
Selon les statuts de World Boxing, les fédérations nationales ayant le statut de membre à part entière bénéficient du droit de vote lors des congrès de l'organisation. Cela leur permet de participer au processus de prise de décision concernant l'avenir de la boxe internationale, la gouvernance de l'organisation et les compétitions.
Selon les informations officielles de World Boxing, l'organisation dispose de catégories de membres à part entière, approuvés et associés. Les membres à part entière peuvent voter lors du congrès. Le principe « un pays, une voix » s'applique au sein de l'organisation.
Le nouveau statut de la Fédération de Russie a élargi ses droits au sein de l'organisation internationale. Cependant, l'adhésion elle-même ne signifie pas automatiquement la participation de certains athlètes à toutes les compétitions ; ces questions sont déterminées sur la base des règlements des compétitions et des décisions pertinentes.
La Fédération de boxe d'Ouzbékistan est également membre à part entière
Dans la liste des fédérations nationales de World Boxing, la Fédération de boxe d'Ouzbékistan est également répertoriée comme membre à part entière. Par conséquent, l'Ouzbékistan fait également partie des fédérations ayant le droit de vote lors des congrès de l'organisation.
L'obtention de ce statut par la Fédération de Russie après le congrès de Panama signifie que la composition de la représentation internationale au sein de World Boxing s'est élargie.
Désormais, la Fédération de Russie pourra également participer aux discussions sur les décisions importantes de l'organisation et exprimer sa position par le biais du vote.
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