La Fédération de boxe de Russie World Boxing a obtenu le statut de membre à part entière de l'organisation internationale. Cette décision, approuvée lors du congrès tenu le 20 novembre au Panama, permet à la partie russe de participer aux activités de l'organisation internationale sur un pied d'égalité avec les autres fédérations nationales. Il s'agit avant tout d'une étape importante pour la Fédération de boxe de Russie afin d'accroître son influence dans la gouvernance sportive internationale. Désormais, la fédération World Boxing peut voter sur les questions inscrites à l'ordre du jour des congrès. L'adhésion de la Fédération de Russie a été approuvée à la majorité des voix Le secrétaire général adjoint de la Fédération de Russie, Andrey Istomin, a fait part des résultats du congrès de Panama dans une vidéo publiée par le service de presse de l'organisation.

« Sur instruction du secrétaire général de la Fédération de boxe de Russie, nous avons participé au congrès. De nombreuses questions ont été examinées pendant deux jours. Le résultat le plus important pour nous est l'adhésion de la Fédération de boxe de Russie à World Boxing en tant que membre à part entière, approuvée par le vote de la majorité des pays », a déclaré Istomin. Il a souligné que ce statut de membre à part entière était le résultat le plus significatif pour la fédération. Quelles opportunités offre le statut de membre à part entière ? Selon les statuts de World Boxing, les fédérations nationales ayant le statut de membre à part entière bénéficient du droit de vote lors des congrès de l'organisation. Cela leur permet de participer au processus de prise de décision concernant l'avenir de la boxe internationale, la gouvernance de l'organisation et les compétitions. Selon les informations officielles de World Boxing, l'organisation dispose de catégories de membres à part entière, approuvés et associés. Les membres à part entière peuvent voter lors du congrès. Le principe « un pays, une voix » s'applique au sein de l'organisation.