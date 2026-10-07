Cristiano Ronaldo révèle le « second secret » de son conflit avec Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo a poursuivi ses déclarations concernant le conflit survenu lors du dernier rassemblement de l'équipe nationale du Portugal avec Jorge Jesus. La star portugaise affirme qu'un accord précis avait été conclu lors d'une conversation privée avec l'entraîneur, et que cet accord avait même été consigné par écrit. Cependant, lors de la conférence de presse suivante, Jesus a adopté une position contradictoire.

Ronaldo souligne que c'est précisément là que réside le point le plus douloureux du conflit. Selon lui, Jesus avait promis de répéter publiquement ce qu'il lui avait dit en privé, mais cela ne s'est pas produit.

« Ainsi, c'était la deuxième fois que Jesus rompait la promesse qu'il m'avait faite. »

Cette déclaration montre que derrière le conflit, il ne s'agit pas d'une simple décision tactique, mais d'une question de confiance et d'accord qui est en jeu.

Pourquoi Ronaldo s'est-il excusé auprès des fans ?

Le fait que Ronaldo ne soit pas allé saluer les supporters après le match contre la Norvège a également suscité de vives discussions.

Le joueur n'a pas caché son geste et a ouvertement reconnu son erreur.

« À la fin du match, je ne voulais qu'une chose : que l'équipe quitte le terrain avec la victoire et rester seul. C'est pourquoi je ne suis pas allé saluer les fans. C'était une erreur dont j'assume seul la responsabilité, et cela n'aurait pas dû arriver. »

Ronaldo a présenté ses excuses aux supporters du Portugal, ainsi qu'aux autres personnes venues au stade pour le voir.

Il a souligné que ce geste n'était pas une expression de son attitude envers le pays ou les fans, mais le résultat de son état émotionnel à ce moment-là.

Une conversation sérieuse a eu lieu 48 heures plus tard

Selon Ronaldo, 48 heures après les événements, il a rencontré Jorge Jesus et Simão Coutinho.

Simão Coutinho a été impliqué dans la conversation car il avait également participé aux négociations précédentes.

« La conversation a été très sérieuse et ouverte. Aucune tentative de dissimulation ou d'atténuation du sujet n'a été faite. »

Les parties ont convenu de la manière de résoudre le conflit.

Selon la version de Ronaldo, la seule voie était que Jesus exprime publiquement en conférence de presse ce qu'il avait dit lors de la conversation privée.

Que devait admettre Jesus dans la presse ?

Ronaldo affirme que l'accord était très clair.

L'entraîneur devait commencer la conférence de presse par ce sujet, dire la vérité et mettre fin à la situation.

Selon lui, Jesus devait admettre ouvertement les points suivants :

que le plan pour le rassemblement de l'équipe nationale n'avait pas été proposé par Ronaldo, mais par l'entraîneur lui-même ;

que Ronaldo n'avait jamais exigé de jouer une seule minute ;

que c'était une erreur de l'entraîneur de faire échauffer Ronaldo lors du match contre la Norvège sans le faire entrer en jeu ;

qu'une telle situation ne se reproduirait plus à l'avenir.

Ronaldo raconte qu'à la fin de la réunion, Jesus lui a demandé de l'enlacer et a promis de dire les choses convenues lors de la conférence de presse.

Après cela, Ronaldo ne devait pas participer au match contre le Danemark, mais devait jouer lors du match au « Dragão ».

Même un document écrit a été préparé

L'un des aspects les plus intéressants du conflit est que, comme le dit Ronaldo, l'accord n'est pas resté au niveau des paroles.

À la demande de Jesus, une vidéoconférence a eu lieu entre lui, Simão Coutinho et Tiago Craveiro.

Les points discutés précédemment y ont été réitérés.

Ensuite, un court document a été préparé. Ronaldo a déclaré qu'il l'avait personnellement approuvé et qu'il avait été transmis à Jesus avec sa connaissance.

Mais c'est précisément après cela que la situation s'est à nouveau tendue.

« Sa position a été totalement différente »

Ronaldo affirme que lors de la conférence de presse, Jesus a montré une attitude radicalement différente de celle adoptée lors de la conversation privée.

« J'ai entendu des expressions et une attitude dure que je ne considérais pas comme appropriées à mon égard. Son attitude en conférence de presse, du type “je veux, je peux et je commande”, n'était absolument pas présente lors de notre conversation privée la veille. »

Ronaldo a apporté ici une autre preuve importante : il a déclaré que les notes qu'il avait approuvées contenaient précisément les paroles de Jesus.

Jesus lui-même a défendu Ronaldo

Selon les notes citées par Ronaldo, Jesus devait exprimer une opinion très positive sur Ronaldo lors de la conférence de presse.

Selon la position enregistrée de Jesus, c'est lui-même qui avait proposé le plan pour la saison en équipe nationale, et Ronaldo avait accepté ce plan.

L'entraîneur devait également souligner l'importance de Ronaldo pour l'équipe nationale du Portugal.

« Je sais à quel point il vit pour l'équipe nationale et à quel point il l'aime. Je comprends aussi son impact positif et son importance dans le football mondial, en particulier au cours des 24 années passées avec l'équipe nationale. »

Jesus, selon les notes de Ronaldo, a également déclaré que le joueur n'avait jamais douté du plan proposé.

« Il s'est comporté de manière exemplaire, loyale et professionnelle. »

« C'est mon erreur de l'avoir fait échauffer sans le faire entrer »

L'un des points les plus importants de la déclaration de Jesus citée par Ronaldo concerne le match contre la Norvège.

Selon son opinion enregistrée, le match contre la Norvège ne faisait initialement pas partie du plan établi pour Ronaldo.

Cependant, après avoir vu que sa condition physique s'était bien rétablie après le premier match, Jesus a décidé qu'il était possible d'utiliser Ronaldo.

Ronaldo a accepté cette décision.

Mais Jesus lui-même devait ensuite admettre qu'il avait commis une erreur dans cette décision.

« C'est mon erreur d'avoir fait échauffer un joueur du niveau de Pelé ou Maradona sans le faire entrer sur le terrain. Si je pouvais revenir en arrière, je ne l'aurais pas fait. »

Ces mots auraient pu suffire à résoudre le conflit pour Ronaldo.

Car le joueur affirme qu'il attendait précisément cet aveu lors de la conférence de presse.

Jesus voulait que Ronaldo reste dans l'équipe nationale

Il y a une autre opinion importante de Jesus dans les notes citées par Ronaldo.

« Pour clore ce sujet : je veux que Cristiano soit dans l'équipe nationale. Pas seulement un peu, mais beaucoup. »

Jesus a souligné qu'il faisait confiance à Ronaldo lui-même.

Il a même rappelé que Ronaldo lui faisait confiance à Al-Nassr.

Quant à ne pas saluer les fans, Jesus a défendu Ronaldo.

« Un joueur qui a disputé plus de 230 matchs avec l'équipe nationale ne recevra pas de leçons de ma part sur l'amour pour le Portugal. »

Jesus a évalué cela comme un moment résultant d'un état émotionnel.

« Il n'est pas nécessaire d'inventer des problèmes qui n'existent pas. Quand nous ne sommes pas heureux, nous réagissons parfois sous le coup de l'émotion. C'était juste ça. »

Mais une question est restée ouverte pour Ronaldo

Il y a un autre point important dans la déclaration de Ronaldo : il a souligné qu'aucune des notes qu'il a citées ne mentionnait que Jesus devait lui demander pardon.

C'est-à-dire, selon l'interprétation du joueur, il ne s'agissait pas d'excuses personnelles, mais d'exprimer ouvertement la vérité convenue entre eux.

Ronaldo attendait de Jesus qu'il confirme devant la presse ce qu'il avait dit lors de la conversation privée.

Mais selon lui, cela ne s'est pas produit.

C'est pourquoi la star portugaise a donné une évaluation finale du conflit de son point de vue :

« Ainsi, c'était la deuxième fois que Jesus rompait la promesse qu'il m'avait faite. »

Après cette déclaration, le cœur du conflit n'est plus le fait que le joueur ait été titularisé ou non, mais la question de l'accord, de la confiance et du respect de la promesse entre les deux parties. reste en suspens.

Ronaldo a exprimé sa position ouvertement. Maintenant, la question principale dans le monde du football est de savoir comment Jorge Jesus répondra à ces événements sur la base des preuves avancées par Ronaldo.

Le conflit dans l'équipe nationale du Portugal a ainsi pris une dimension plus importante qu'un simple remplacement ou une décision tactique. Car selon les dires de Ronaldo, derrière une décision sur le terrain se cachait tout un plan convenu en privé à l'avance.