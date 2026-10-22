Jagiellonia — Anderlecht : compositions et direct commenté

Le match Jagiellonia — Anderlecht comptant pour la Ligue Europa débutera le 23 octobre à 21h00 (heure de Paris).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du Jagiellonia : 50. Abramowicz S. (capitaine), 27. Conceição R., 5. Dieguez A., 4. Kovacevic D., 23. Moutinho J., 19. Nguiamba A., 14. Findell H., 85. Kozlowski E., 72. Jozwiak K., 99. Pululu N., 7. Schmidt K.

Remplaçants du Jagiellonia : 10. Agbonifo J., 32. Cirkovic A., 11. Imaz J., 44. Konstantinopoulos A., 21. Lozano S., 1. Perchel M., 6. Romanczuk T., 30. Sacko O., 3. Stojinovic D., 17. Sylla I., 20. Wdowik B.

Entraîneur du Jagiellonia : Siemieniec A.

Composition de départ d'Anderlecht : 26. Coosemans C. (capitaine), 50. Barry K., 27. Pedro L., 4. Biancone G., 5. Ryabchuk O., 83. Degreef T., 29. Stroeykens M., 19. Ashimeru M., 18. Angulo L., 9. Dolberg K., 10. Verschaeren Y.

Remplaçants d'Anderlecht : 8. Amane R., 11. Antman O., 6. Augustinsson L., 21. Bentaieb T., 91. Bertaccini A., 32. Haekeren J., 55. Kana M., 24. Leoni T., 79. Maamar A., 53. Oxea N., 49. Onia Seke J., 14. Sikan D.

Entraîneur d'Anderlecht : Riemer B.