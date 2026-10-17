Schalke – Mayence : compositions et direct commenté
Le match de Bundesliga entre Schalke et Mayence débutera le 17 octobre à 18h30 (heure de Tachkent).
Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.
Composition de départ de Schalke : 1. Karius L., 24. Aushish A., 5. Beker T., 10. Dzeko E., 23. El-Fauzi S., 17. Gantenbein A., 8. Gosens R., 19. Karaman K., 25. Katic N., 4. Kurucay H., 13. Tanaka S.
Remplaçants de Schalke : 20. Adamu J., 43. Ayhan M., 33. Becker V., 29. Dina Ebimbe J., 7. Hwang Hee-chan, 22. Muller K., 6. Schallenberg R., 38. Vozar L., 39. Wober M.
Entraîneur de Schalke : Muslic M.
Composition de départ de Mayence : 1. Schwolow A., 10. Amiri N., 23. Becker S., 19. Caci A., 21. da Costa D., 7. Lee Jae-sung, 2. Mwene P., 4. Posch S., 48. Potulski K., 6. Sano K., 9. Tietz P.
Remplaçants de Mayence : 3. Gruber F., 17. Hollerbach B., 40. Kinzig M., 11. Konigsdoerffer R., 15. Meloni L., 5. Martel E., 47. Nakuzola R., 8. Nebel P., 30. Widmer S.
Entraîneur de Mayence : Fischer U.
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