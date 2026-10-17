Schalke – Mayence : compositions et direct commenté

·38·Sport
Schalke – Mayence : compositions et direct commenté

Le match de Bundesliga entre Schalke et Mayence débutera le 17 octobre à 18h30 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Schalke : 1. Karius L., 24. Aushish A., 5. Beker T., 10. Dzeko E., 23. El-Fauzi S., 17. Gantenbein A., 8. Gosens R., 19. Karaman K., 25. Katic N., 4. Kurucay H., 13. Tanaka S.

Remplaçants de Schalke : 20. Adamu J., 43. Ayhan M., 33. Becker V., 29. Dina Ebimbe J., 7. Hwang Hee-chan, 22. Muller K., 6. Schallenberg R., 38. Vozar L., 39. Wober M.

Entraîneur de Schalke : Muslic M.

Composition de départ de Mayence : 1. Schwolow A., 10. Amiri N., 23. Becker S., 19. Caci A., 21. da Costa D., 7. Lee Jae-sung, 2. Mwene P., 4. Posch S., 48. Potulski K., 6. Sano K., 9. Tietz P.

Remplaçants de Mayence : 3. Gruber F., 17. Hollerbach B., 40. Kinzig M., 11. Konigsdoerffer R., 15. Meloni L., 5. Martel E., 47. Nakuzola R., 8. Nebel P., 30. Widmer S.

Entraîneur de Mayence : Fischer U.

En direct EN DIRECT
6
Kenan Karaman (Schalke) se crée de l'espace près de la surface et décoche une dangereuse tête. Un défenseur contre le tir avant qu'il n'arrive au gardien, le privant d'intervenir.
5
Schalke n'a pas profité du corner, Alexander Schwolow (Mayence) s'empare du ballon dans les airs.
5
Anthony Caci (Mainz) commet une faute en essayant de récupérer le ballon. Richard Hempel a bien vu l'action et siffle.
3
Sheraldo Becker (Mainz) a reçu une passe précise près de la limite de la surface et a décoché une frappe puissante, mais le gardien bien placé a détourné son tir.
1
Jae-Sung Lee (Mainz) est le premier sur le ballon repoussé dans la surface et frappe vers le coin inférieur gauche, mais Loris Karius réalise un arrêt réflexe du plat du pied. Quel arrêt !
1
C'était beaucoup too facile pour Loris Karius. Sheraldo Becker (Mayence) a reçu la passe et s'est trouvé un espace, mais sa frappe estallée tout droit au milieu, dans les gants du gardien.
1
Le match vient de commencer.
18:30
Enfin, les joueurs sont entrés sur le terrain ! Schalke donnera le coup d'envoi.
18:30
Le match d'aujourd'hui sera dirigé par Richard Hempel.
18:30
Vous pouvez retrouver les compositions de départ et les détails de ce match.
18:30
Bonjour et bienvenu sur notre direct commenté ! Nous vous ferons vivre toutes les actions du match en temps réel. Les compositions d'équipes seront annoncées très prochainement.
SchalkeMayenceBundesligaFootballAllemagne
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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