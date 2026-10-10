Résultats surprenants lors de la 5e journée de Bundesliga

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Résultats surprenants lors de la 5e journée de Bundesliga

La Bundesliga allemandea offert une 5e journée intense et prolifique. Le Bayern Munich, l'un des leaders du championnat, n'a pas réussi à s'imposer face à Augsbourg, tandis que le Bayer Leverkusen, champion en titre, a arraché une victoire difficile dans un véritable festival offensif de 7 buts.

Par ailleurs, Stuttgart et l'Union Berlin ont également ajouté trois points à leur compteur.

Augsbourg — Bayern Munich 2-2 : Les Munichois arrachent le nul à la 81e minute

L'un des chocs de la journée a connu un scénario inattendu. Le Bayern Munich (11 points, 2e) a été tenu en échec à l'extérieur par une équipe accrocheuse d'Augsbourg (8 points, 5e) :

  • Douche froide dès la 1re minute : Les hôtes ont ouvert le score dès les premières secondes grâce à un but rapide de Fellhauer, surprenant les Munichois ;

  • Égalisation et nouveau retard : En seconde période, Ismaël Saibari (55e) a égalisé, mais neuf minutes plus tard, Ribeiro (64e) a redonné l'avantage à Augsbourg ;

  • Un remplacement salvateur : Entré en jeu à la 68e minute, le jeune défenseur Braun a marqué à la 81e minute, sauvant son équipe d'une défaite certaine ;

  • Compositions :

    • Augsbourg : Dahmen, Bah, Matsima, Brakelmann, Seul-yong (Kade, 62e), Behrens, Massengo, Rider, Fellhauer, Ibrahimovic, Ribeiro (Komur, 75e).

    • Bayern Munich : Neuer, Stanisic (Braun, 68e), Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Saibari (Gnabry, 68e), Olise, Dias, Kane.

Mayence — Bayer Leverkusen 3-4 : Un drame à 7 buts et la détermination des Leverkuseniens

Le Bayer Leverkusen (10 points, 4e) a disputé un match spectaculaire et tendu sur le terrain de Mayence (7 points, 7e) :

  • La pression rapide du Bayer : Les visiteurs ont entamé le match tambour battant, menant 2-0 dès les dix premières minutes grâce à Andrich (5e) et Patrik Schick (9e) ;

  • Le doublé de Caci : Cependant, Mayence n'a pas abdiqué — Anthony Caci a égalisé en trompant deux fois le gardien adverse aux 33e et 42e minutes ;

  • Les frappes décisives de la seconde période : Après la pause, Jarell Quansah (55e) et Moussa Diaby (65e) ont consolidé l'avantage des Leverkuseniens. Malgré la résistance des locaux, le Bayer a conservé une victoire importante sur le score de 4-3 ;

  • Compositions :

    • Mayence : Schwolow, Posch, Gruber, Potulski, Caci (da Costa, 70e), Lee Jae-sung, Sano, Amiri, Mwene, Tietz, Becker.

    • Bayer Leverkusen : Flekken, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez, Andrich, Garcia, Diaby (Tillman, 75e), Maza (Terre, 66e), Moreira (Tella, 75e), Schick.

Résultats des autres rencontres

Les deux autres matchs de la journée ont donné les résultats suivants :

  • Paderborn — Stuttgart 0-2 : Les visiteurs ont été solides à l'extérieur, s'imposant grâce aux buts de Chabot (25e) et Führich (84e), atteignant 6 points (10e place) ;

  • Union Berlin — Elversberg 1-0 : Les Berlinois ont assuré les trois points grâce à un but tardif de Boursu (81e).

Après ces pertes de points et victoires inattendues en Bundesliga, la lutte pour le sommet du classement devient encore plus intense.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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