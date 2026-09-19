Super retour du Werder après 0:2 : chaos à Mönchengladbach, nul à Francfort

La 4e journée de la Bundesliga a été riche en festivals de buts, en retours incroyables et en duels dramatiques qui ont tenu les fans en haleine jusqu'aux dernières secondes. Le choc central et le plus sensationnel a eu lieu à Mönchengladbach : le Borussia local a accueilli Mayence et s'est incliné 3:4 dans un thriller où 7 buts ont été marqués. À Brême, un véritable miracle footballistique a eu lieu : le Werder, mené 0:2 à domicile contre Augsbourg, a fait preuve d'un caractère exceptionnel en seconde période pour arracher une victoire fantastique 3:2 à la 90+3e minute.

Dans un autre match tendu à la « Frankfurt Arena », l'Eintracht a fait match nul 2:2 contre Fribourg, l'un des leaders du classement — un résultat qui maintient Fribourg à la 2e place avec 10 points. À Hambourg, les hôtes ont été solides et ont battu Cologne 2:1.

Alors, comment le Borussia M a-t-il pu encaisser 4 buts à domicile, quelle est la raison du réveil du Werder après le 0:2, et quel est l'équilibre des forces dans le championnat d'Allemagne après les résultats de la 4e journée ?

« 7 buts, des retours et des frappes de dernière seconde » : chronique de la 4e journée

Les principaux événements dramatiques de la nouvelle journée du championnat d'Allemagne :

Borussia M — Mayence (3:4) : Thriller et 7 buts : Bien que Florian Neuhaus ait donné l'avantage aux hôtes à la 11e minute, Philipp Tietz (18') et Sheraldo Becker (45') ont permis à Mayence de prendre l'avantage. Isak Lidberg a rétabli l'équilibre à la 59e minute (2:2). Mais Eric Martel (78') et Danny da Costa (89') ont porté l'avantage des visiteurs à 2:4. Le but sur penalty de Shuto Machino à la 90+5e minute n'a pas pu sauver le Borussia de la défaite ;

Werder — Augsbourg (3:2) : Retour en or après 0:2 : Robin Fellhauer (18') et Kelvin Brakelmann (58') avaient donné l'avantage aux visiteurs 0:2. Le Werder n'a pas abandonné : Marco Grüll (66') a réduit le score, Niclas Füllkrug (87') a égalisé, et à la 90+3e minute, Mitchell-Weiser a marqué le but de la victoire, faisant trembler le stade ;

Eintracht — Fribourg (2:2) : Combat intense et partage des points : Younes Ebnutalib a ouvert le score à la 10e minute. Derry Scherhant (34') a répondu, puis deux minutes plus tard, Jonathan Burkardt a redonné l'avantage à l'Eintracht. Au début de la seconde période, Yuito Suzuki (48') a égalisé à 2:2 et les cages sont restées inviolées pour le reste du match ;

Hambourg — Cologne (2:1) : Les 3 points importants des hôtes : Nicolás Capaldo (44') et Yussuf Poulsen (50') ont donné deux buts d'avance aux hôtes. Le but de Ragnar Ache à la 90e minute n'a pas pu sauver Cologne de la défaite.

Rapport officiel et tableau des résultats de la 4e journée de Bundesliga

Protocole complet des 4 matchs centraux terminés :

Match Score Buteurs Impact sur le classement Borussia M — Mayence 3 : 4 Neuhaus 11', Lidberg 59', Machino 90+5' (pen.) — Tietz 18', Becker 45', Martel 78', Da Costa 89' Match le plus prolifique de la semaine Werder — Augsbourg 3 : 2 Grüll 66', Füllkrug 87', Weiser 90+3' — Fellhauer 18', Brakelmann 58' Retour volontaire après un score de 0:2 Eintracht — Fribourg 2 : 2 Ebnutalib 10', Burkardt 36' — Scherhant 34', Suzuki 48' Fribourg (10 pts, 2e place) / Eintracht (5 pts, 8e place) Hambourg — Cologne 2 : 1 Capaldo 44', Poulsen 50' — Ache 90' Victoire solide des hôtes

Analyse tactique : Les experts sur l'intrigue en Bundesliga

Conclusions principales des analystes et experts du football allemand :

Instabilité défensive et football ouvert : Tant à Mönchengladbach qu'à Brême, le choix des équipes pour un jeu offensif ouvert et agressif plutôt qu'un bloc défensif a conduit à une productivité élevée et à des erreurs individuelles grossières ;

Solidité mentale du Werder : La puissance de Niclas Füllkrug dans la surface et l'activité de Weiser dans les moments décisifs font du club de Brême l'un des adversaires les plus redoutables de cette saison ;

La marche stable de Fribourg : En revenant de Francfort avec un point et en totalisant 10 points, Fribourg prouve dès le début de saison qu'il se battra pour le titre et une place en Ligue des champions.

La 4e journée de la Bundesliga a prouvé une fois de plus pourquoi le championnat d'Allemagne est l'une des ligues les plus divertissantes et riches en scénarios inattendus au monde.

Selon vous, la victoire 3:2 du Werder après avoir été mené 0:2 est-elle due au génie tactique ou au relâchement d'Augsbourg ? Fribourg, avec 10 points et à la 2e place, peut-il rester parmi les leaders jusqu'à la fin de la saison ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez ce résumé des chocs brûlants du football allemand avec tous vos amis et passionnés de football !