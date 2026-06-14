Manuel Neuer dispute sa cinquième Coupe du Monde

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Manuel Neuer dispute sa cinquième Coupe du Monde

Le gardien de l'équipe nationale d'Allemagne, Manuel Neuer, a été titularisé pour le match de phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 contre Curaçao. Ainsi, le portier expérimenté a participé à la cinquième Coupe du Monde de sa carrière.

Pour le gardien de 40 ans, ce mondial pourrait être son dernier grand tournoi avec l'équipe nationale. Néanmoins, Neuer reste une figure incontournable dans les buts allemands.

Manuel Neuer a participé pour la première fois à une Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud. À l'époque, il défendait les couleurs de Schalke. Après ce tournoi, le gardien a rejoint le Bayern Munich, entamant une nouvelle étape de sa carrière.

Lors du mondial en Afrique du Sud, Neuer a disputé 6 rencontres avec l'équipe d'Allemagne. Quatre ans plus tard, lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, il a décroché l'un des plus grands succès de sa carrière. L'Allemagne est devenue championne du monde et Neuer a gardé les buts lors des 7 matchs.

Par la suite, il a également participé à la Coupe du Monde 2018 en Russie et à celle de 2022 au Qatar avec la sélection allemande. Cependant, les Allemands n'ont pas obtenu les résultats escomptés lors des deux derniers mondiaux et ont été éliminés dès la phase de groupes.

Neuer est reconnu comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football moderne. Il a marqué l'histoire non seulement par ses arrêts, mais aussi par sa capacité à jouer au pied et par le fait d'avoir porté le style de « gardien-libéro » à un niveau supérieur.

Sa participation à une cinquième Coupe du Monde est un événement marquant pour le football allemand et mondial. Jouer à un tel niveau pendant tant d'années n'est pas une tâche facile. Neuer a prouvé une fois de plus qu'il est un joueur des grands rendez-vous.

Manuel NeuerAllemagneBayern MunichSchalkeBrésil
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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