Elversberg — Augsburg : compositions et direct commenté

·38·Sport
Elversberg — Augsburg : compositions et direct commenté

Le match ElversbergAugsburg, comptant pour la Bundesliga, débutera le 17 octobre à 18h30 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ d'Elversberg : 20. Kristof N., 10. Darvich N., 21. Günther L., 30. Gyamfi J., 43. Kadel F., 7. Krattenmacher M., 42. Mokwa Ntusu D., 25. Petkov L., 19. Pinckert L., 8. Poreba L., 31. Rohr M.

Remplaçants d'Elversberg : 15. Adam R., 28. Boss T., 6. Conde A., 9. Futkeu N., 3. Le Joncour F., 2. Mißner N., 17. Schmal F., 24. Schnellbacher L., 26. Zirx L.

Entraîneur d'Elversberg : Wagner W.

Composition de départ d'Augsburg : 1. Dahmen F., 35. Bauer J., 16. Behrens K., 2. Brakelmann K., 19. Fellhauer R., 21. Ibragimovic A., 4. Massengo H., 5. Matsima C., 9. Ribeiro R., 32. Reader F., 27. Wolf M.

Remplaçants d'Augsburg : 6. Gouweleeuw J., 11. Gregoritsch M., 30. Kade A., 14. Keitel Y., 10. Kömür M., 22. Labrovic N., 39. Ogundu U., 37. Schnitzer T., 7. Seol Young-woo.

Entraîneur d'Augsburg : Baum M.

En direct2-0 EN DIRECT
9
Rodrigo Ribeiro (Augsburg) réussit un superbe raid solitaire, élimine deux défenseurs et frappe face au gardien. Nicolas Kristof réalise un arrêt réflexe magnifique pour empêcher le ballon de se loger dans le coin inférieur droit.
72-0
But ! Dans la confusion de la surface, Moritz Krattenmacher sert Lasse Günther (Elversberg) qui en profite pour envoyer le ballon dans la lucarne droite. 2:0.
6
Fabian Rieder (Augsburg) tire le corner, mais les défenseurs dégagent le ballon.
41-0
But ! Lukas Petkov (Elversberg) reprend le ballon qui traîne dans la surface et le met au fond des filets au centre du but. Score 1-0.
4🎯
Lukas Petkov (Elversberg) échoue sur penalty, sa frappe à ras de terre au centre est parfaitement lue par Finn Dahmen qui n'a même pas eu besoin de bouger pour l'arrêter.
4
Lukas Petkov (Elversberg) s'apprête à tirer le penalty !
4🎯
Décision de la VAR : PENALTY pour Elversberg !
3VAR
Il y a une interruption dans le match et l'arbitre Florian Exner semble avoir reçu un signal dans son oreillette, indiquant qu'il va vérifier via la VAR la précédente réclamation de penalty d'Elversberg. Ça pourrait être très intéressant !
1
Lukas Pinckert (Elversberg) envoie un centre dangereux dans la surface, mais les défenseurs dégagent le ballon.
1
Elversberg maîtrise le ballon et enchaîne les passes précises. Ils attendent le bon moment pour percer la défense adverse et placer un contre rapide.
1
L'arbitre siffle et le match commence.
18:30
Les joueurs font enfin leur entrée sur la pelouse ! Elversberg va donner le coup d'envoi.
18:30
Le match d'aujourd'hui sera dirigé par l'arbitre Florian Exner.
18:30
Les compositions de départ pour ce match ont été annoncées.
18:30
Bienvenue sur le direct textuel du match d'aujourd'hui. Vous pouvez suivre tous les faits marquants sur le terrain par écrit. Bon match.
ElversbergAugsburgBundesligaFootballAllemagne
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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