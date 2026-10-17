Elversberg — Augsburg : compositions et direct commenté
Le match Elversberg — Augsburg, comptant pour la Bundesliga, débutera le 17 octobre à 18h30 (heure de Tachkent).
Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.
Composition de départ d'Elversberg : 20. Kristof N., 10. Darvich N., 21. Günther L., 30. Gyamfi J., 43. Kadel F., 7. Krattenmacher M., 42. Mokwa Ntusu D., 25. Petkov L., 19. Pinckert L., 8. Poreba L., 31. Rohr M.
Remplaçants d'Elversberg : 15. Adam R., 28. Boss T., 6. Conde A., 9. Futkeu N., 3. Le Joncour F., 2. Mißner N., 17. Schmal F., 24. Schnellbacher L., 26. Zirx L.
Entraîneur d'Elversberg : Wagner W.
Composition de départ d'Augsburg : 1. Dahmen F., 35. Bauer J., 16. Behrens K., 2. Brakelmann K., 19. Fellhauer R., 21. Ibragimovic A., 4. Massengo H., 5. Matsima C., 9. Ribeiro R., 32. Reader F., 27. Wolf M.
Remplaçants d'Augsburg : 6. Gouweleeuw J., 11. Gregoritsch M., 30. Kade A., 14. Keitel Y., 10. Kömür M., 22. Labrovic N., 39. Ogundu U., 37. Schnitzer T., 7. Seol Young-woo.
Entraîneur d'Augsburg : Baum M.
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