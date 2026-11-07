Pluie de buts en Bundesliga : comment se sont terminés les chocs de la 9e journée ?

Les rencontres de la 9e journée de Bundesliga allemande sont terminées, intensifiant encore davantage la course au titre.

Alors que le leader du championnat, le Bayern Munich, a remporté une victoire convaincante à l'extérieur, son poursuivant, le Borussia Dortmund, n'a pas perdu de points sur sa pelouse. Dans le match le plus prolifique de la journée, le RB Leipzig a écrasé son adversaire sur un score fleuve.

Victoire à l'extérieur du Bayern : les buts de Kimmich et de Karl

Le club munichois était en déplacement sur le terrain de Mayence et a contrôlé le rythme du match dès les premières minutes :

Un début solide : Joshua Kimmich a ouvert le score dès la 14e minute, tandis que Karl a accentué l'avantage à la 57e minute ;

La réponse dans les derniers instants : À la 90+3e minute, dans le temps additionnel, Tietz a réduit l'écart pour les locaux, mais cela n'a pas suffi à empêcher la victoire 2-1 du Bayern ;

Situation au classement : Suite à ce résultat, les Munichois conservent la 1ère place du classement avec 21 points.

Doublé de Nmecha pour le Borussia Dortmund et poursuite acharnée

Les joueurs de Dortmund ont remporté une victoire cruciale à domicile lors d'un match tendu contre Elversberg, l'une des révélations de la saison :

L'héroïsme de Felix Nmecha : Le sort du match a été scellé par Nmecha, auteur d'un doublé en seconde période — le milieu de terrain a trouvé le chemin des filets aux 55e et 71e minutes ;

La résistance dangereuse des visiteurs : Elversberg a relancé le suspense avec un but de Fuitkeu à la 81e minute, mais les Dortmundois ont réussi à conserver le score (2-1) ;

Égalité de points : Le Borussia Dortmund atteint également 21 points et continue de talonner le Bayern à la 2e place, à la différence de buts.

Le RB Leipzig répond à un but dès la 1re minute par une manita

Le match le plus dramatique et prolifique de la journée a eu lieu à Leipzig :