Pluie de buts en Bundesliga : comment se sont terminés les chocs de la 9e journée ?

·5·Sport
Pluie de buts en Bundesliga : comment se sont terminés les chocs de la 9e journée ?

Les rencontres de la 9e journée de Bundesliga allemande sont terminées, intensifiant encore davantage la course au titre.

Alors que le leader du championnat, le Bayern Munich, a remporté une victoire convaincante à l'extérieur, son poursuivant, le Borussia Dortmund, n'a pas perdu de points sur sa pelouse. Dans le match le plus prolifique de la journée, le RB Leipzig a écrasé son adversaire sur un score fleuve.

Victoire à l'extérieur du Bayern : les buts de Kimmich et de Karl

Le club munichois était en déplacement sur le terrain de Mayence et a contrôlé le rythme du match dès les premières minutes :

  • Un début solide : Joshua Kimmich a ouvert le score dès la 14e minute, tandis que Karl a accentué l'avantage à la 57e minute ;

  • La réponse dans les derniers instants : À la 90+3e minute, dans le temps additionnel, Tietz a réduit l'écart pour les locaux, mais cela n'a pas suffi à empêcher la victoire 2-1 du Bayern ;

  • Situation au classement : Suite à ce résultat, les Munichois conservent la 1ère place du classement avec 21 points.

Doublé de Nmecha pour le Borussia Dortmund et poursuite acharnée

Les joueurs de Dortmund ont remporté une victoire cruciale à domicile lors d'un match tendu contre Elversberg, l'une des révélations de la saison :

  • L'héroïsme de Felix Nmecha : Le sort du match a été scellé par Nmecha, auteur d'un doublé en seconde période — le milieu de terrain a trouvé le chemin des filets aux 55e et 71e minutes ;

  • La résistance dangereuse des visiteurs : Elversberg a relancé le suspense avec un but de Fuitkeu à la 81e minute, mais les Dortmundois ont réussi à conserver le score (2-1) ;

  • Égalité de points : Le Borussia Dortmund atteint également 21 points et continue de talonner le Bayern à la 2e place, à la différence de buts.

Le RB Leipzig répond à un but dès la 1re minute par une manita

Le match le plus dramatique et prolifique de la journée a eu lieu à Leipzig :

  • Un coup inattendu : Augsbourg a ouvert le score dès la 1re minute grâce à Kade, plongeant les locaux dans la stupeur ;

  • Cinq buts et une remontada : Par la suite, les « Taureaux » ont offert un véritable festival offensif. Banzuzi (33e), Nkunku (45e), Raum (45+1e), Romulo (60e) et Baumgartner (66e) ont marqué successivement pour célébrer une large victoire 5-1 ;

  • 3e place consolidée : Avec 18 points, le RB Leipzig consolide sa place sur le podium.

BundesligaBayern MunichBorussia DortmundRB LeipzigFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

État d'urgence au Bayern : Kompany écarté du derby après son hospitalisationÉtat d'urgence au Bayern : Kompany écarté du derby après son hospitalisation31 octobre 17:24Harry Kane signe un nouveau contrat avec le Bayern et devient le joueur le mieux payéHarry Kane signe un nouveau contrat avec le Bayern et devient le joueur le mieux payéAujourd'hui 15:44Le patron du Bayern explique la victoire de Harry Kane au Ballon d'OrLe patron du Bayern explique la victoire de Harry Kane au Ballon d'Or27 octobre 16:09Le Bayern bat Fribourg à l'extérieur et dépasse DortmundLe Bayern bat Fribourg à l'extérieur et dépasse Dortmund25 octobre 23:54154 buts en 156 matchs : Harry Kane prolonge avec le Bayern154 buts en 156 matchs : Harry Kane prolonge avec le Bayern15 octobre 23:05Résultats surprenants lors de la 5e journée de BundesligaRésultats surprenants lors de la 5e journée de Bundesliga10 octobre 20:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis