Un événement historique et attendu depuis longtemps a eu lieu dans le football ouzbek. Lors du match comptant pour la 23e journée de Proliga, le club de Noukous, «Orol» a battu l'équipe de «Jayxun» sur son terrain par 2-0.

Grâce à cette victoire cruciale, les joueurs de Noukous ont porté leur total de points à 58 points et, avant même la fin de la compétition, ont assuré leur titre de champion de Proliga et obtenu leur billet direct pour la Superliga la saison prochaine.

Autogoal et le coup de grâce de Krasnov : comment s'est déroulé le match ?

La rencontre a été dominée par les hôtes qui ont multiplié les attaques :

Ouverture du score rapide à la 17e minute : Dès la 17e minute, sous la pression des joueurs d'«Orol», le défenseur de «Jayxun» Asadbek Mustafaqulov a marqué contre son camp (autogoal) — 1-0 ;

Le but décisif à la 83e minute : Le sort du match a été scellé dans les dernières minutes — à la 83e, Mark Krasnov a trouvé le chemin des filets adverses, fixant le score final à 2-0 ;

Solidité défensive : Le gardien d'«Orol», Axrorov, et sa ligne défensive ont fait preuve d'une grande sérénité pendant 90 minutes, préservant leur cage inviolée.

Feuille de match

Proliga. 23e journée

«Orol» — «Jayxun» 2-0

Buts: Mustafaqulov (17 c.s.c), Krasnov (83).

«Orol» : Axrorov, Musayev, Arazov, Kutibayev, Alijanov, Qalmag‘ambetov, Kozlov, Jalolov, Kuanishbayev, Muxtorov, Nomozov.

«Jayxun» : Izbaskanov, Mustafaqulov, Maratov, Daryabayev, Kalbayev, Sdikov, Keo‘nimjayev, Ibraimov, Otajonov, Rustamjonov, Jo‘raqulov.

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Ce succès est une véritable fête pour le football du Karakalpakstan :