La course au « Soulier d'Or » s'intensifie : Shomurodov rejoint Salah, Osimhen et Orban en tête

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La course au « Soulier d'Or » s'intensifie : Shomurodov rejoint Salah, Osimhen et Orban en tête

En Süper Lig turque, Avec la conclusion de la 10e journée, la lutte pour le « Soulier d'Or » de la saison est devenue encore plus intense. Les premières places du classement des buteurs sont entièrement occupées par des attaquants vedettes aguerris dans les championnats européens majeurs, et les attaquants locaux turcs peinent à rivaliser avec eux.

Ayant inscrit son dernier but lors du match contre Samsunspor, le buteur ouzbek Eldor Shomurodov continue de poursuivre les leaders et s'est solidement installé dans le top 3 du classement.

Course au titre de meilleur buteur : situation après la 10e journée

La journée écoulée restera marquée par le succès des stars nigérianes et la perte de points de l'Égyptien Mohamed Salah:

  • Victor Osimhen et Gift Orban (9 buts chacun) : La star la plus précieuse de la Süper Lig, Victor Osimhen, a trouvé le chemin des filets contre Konyaspor, portant son total à 9 buts. Gift Orban, un autre attaquant nigérian qui porte le club d'Amed, promu en première division, a également marqué, rejoignant ainsi Osimhen en tête du classement.

  • Mohamed Salah et Eldor Shomurodov (8 buts chacun) : Mohamed Salah, qui était seul en tête jusqu'à cette journée, a joué l'intégralité du match contre Gaziantep avec Trabzonspor mais a quitté le terrain sans marquer. En conséquence, Eldor Shomurodov, qui a marqué dès la 10e minute contre Samsunspor, a porté son total à 8 buts, rejoignant Salah au classement et partageant la 2e place avec lui.

  • Vedat Muriqi (7 buts) : L'attaquant de Fenerbahçe est entré en jeu à la 83e minute lors de la défaite surprise à domicile contre Göztepe (1-2), mais n'a pas pu marquer et reste à la 4e place avec 7 buts.

Les héros ouzbeks de Başakşehir et le triomphe 5-2

Lors de la 10e journée, l'Istanbul Başakşehir de Nuri Şahin a remporté une victoire 5-2 à domicile, remontant ainsi au classement. Dans ce match, outre Shomurodov, le talentueux milieu de terrain ouzbek Abbosbek Fayzullayev est entré en jeu en tant que remplaçant et a inscrit son premier but pour le club lors de sa 8e apparition.

Les statistiques impressionnantes du tenant du titre

Eldor Shomurodov évolue avec le statut de meilleur buteur en titre de la Süper Lig turque :

  • Triomphe de la saison dernière : La saison dernière, notre compatriote a marqué 22 buts en 34 matchs, remportant le « Soulier d'Or » en tant que meilleur buteur de la ligue aux côtés de Paul Onuachu.

  • Bilan global à Başakşehir : Depuis qu'il a rejoint l'équipe d'Istanbul, notre légionnaire de 21 ans a disputé un total de 56 matchs toutes compétitions confondues, réussissant à enregistrer 31 buts et 7 passes décisives. à son actif.

Eldor ShomurodovSüper LigAbbosbek FayzullayevIstanbul BaşakşehirFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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