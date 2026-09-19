Une nouvelle étape majeure a été franchie dans la modernisation des infrastructures sportives, le développement des jeunes talents et l'élévation du football national à un niveau supérieur dans la région de la mer d'Aral. Le Président de la République d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev dans le cadre de sa visite en République du Karakalpakstan, a inspecté le stade « Turon » à Noukous, récemment rénové, et a découvert les installations modernes du complexe. Ce projet d'envergure a été mis en œuvre conformément au décret historique du chef de l'État du 7 avril 2023 visant à développer le football amateur et professionnel.

Le complexe, d'un coût total de 118,6 milliards de soums, a non seulement permis de créer 85 emplois permanents, mais a également porté la capacité des tribunes de 9 300 à 12 000 places. Point notable, l'arène, devenue le siège du club de football local « Orol » et de l'Académie nationale de football, est désormais conforme aux standards internationaux : elle est équipée d'une zone VAR centralisée, de caméras haute précision pour le hors-jeu et de plateformes adaptées aux médias.

Quelles opportunités le nouveau stade « Turon » à 118,6 milliards de soums offre-t-il au football karakalpak et aux jeunes champions, et quelles missions importantes le chef de l'État a-t-il fixées lors de sa rencontre avec les jeunes joueurs ?

« 12 000 places et 118,6 milliards de soums d'investissement » : Chiffres et commodités

Indicateurs clés de la reconstruction du complexe « Turon » à Noukous :

Une arène de 12 000 places : Grâce à la reconstruction, la capacité a été portée de 9 300 à 12 000 places, équipées de sièges modernes ;

Un projet de 118,6 milliards de soums : Près de 120 milliards de soums ont été investis pour la rénovation complète et l'équipement technologique du complexe ;

85 nouveaux emplois : 85 personnes, incluant des spécialistes, du personnel technique et des entraîneurs, ont obtenu un emploi permanent sur le site ;

3 stades et 2 salles de sport : Outre le terrain principal, le complexe comprend deux terrains d'entraînement et deux salles de sport couvertes.

« Système VAR et caméras de hors-jeu » : Exigences du football moderne

Innovations technologiques installées au stade :

Système VAR centralisé : Une zone VAR dédiée a été créée pour garantir la transparence et l'équité des décisions arbitrales lors des compétitions nationales et internationales ;

Points de détection du hors-jeu : Des caméras haute précision ont été installées autour du terrain pour résoudre les situations litigieuses en quelques secondes ;

Plateforme pour les médias et la diffusion en direct : Des installations complètes ont été préparées pour permettre aux télévisions et journalistes de couvrir les matchs et de transmettre les flux en direct avec une qualité optimale ;

Le club « Orol » et 190 pensionnaires : Le site est devenu la base du club professionnel « Orol », où 190 jeunes talents de l'Académie nationale de football s'entraînent quotidiennement.

« Dortoir, salles d'analyse et salles d'arts martiaux » : Infrastructure complète de l'Académie

Conditions créées pour l'éducation et la formation des jeunes sportifs :

Un dortoir confortable de 196 places : Un hébergement tout confort a été mis à disposition des jeunes footballeurs talentueux sélectionnés dans les différents districts de la région ;

Réfectoire de 84 places et équipements de fitness : Des installations modernes assurent une alimentation équilibrée et le renforcement de l'endurance physique des athlètes ;

Salles d'analyse tactique : Des salles multimédias ont été créées pour étudier le jeu des adversaires et renforcer la théorie des entraînements ;

Boxe, taekwondo et athlétisme : Le complexe ne se limite pas au football ; il peut accueillir simultanément 100 à 150 athlètes pour les arts martiaux et l'athlétisme.

Le Président Shavkat Mirziyoyev a eu un échange chaleureux avec les jeunes sportifs s'entraînant dans le stade rénové, soulignant que le travail acharné et la discipline sont essentiels pour atteindre de grandes victoires, avant de poser pour une photo souvenir.

Selon vous, dans quelle mesure le stade « Turon » et le système VAR à Noukous contribueront-ils à faire émerger de nouvelles stars de la région de la mer d'Aral vers notre équipe nationale et les arènes mondiales ? Quel impact pensez-vous que de telles infrastructures modernes auront sur le développement du football ouzbek ? Partagez vos réflexions en commentaire et diffusez cette nouvelle sportive enthousiasmante auprès de tous les passionnés de football !