Que dit Cristiano Ronaldo, absent à Tachkent, de la large victoire d'Al-Nassr ?

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Que dit Cristiano Ronaldo, absent à Tachkent, de la large victoire d'Al-Nassr ?

Le leader du club saoudien d'Al-Nassr, après la large victoire 6-2 contre Pakhtakor à Tachkent dans le cadre de la Ligue des champions Élite de l'AFC, Cristiano Ronaldo n'est pas resté indifférent à ce résultat. Le célèbre buteur portugais a réagi sur ses réseaux sociaux suivis par des millions d'abonnés après le match à Tachkent.

Sur son compte Instagram personnel, Ronaldo a publié une bannière officielle affichant le score final du match (6-2), l'accompagnant de trois émojis de feu pour saluer la brillante performance de ses coéquipiers.

Sensation à Tachkent : pourquoi Ronaldo n'a-t-il pas joué contre Pakhtakor ?

La visite potentielle de Cristiano dans la capitale ouzbèke avait suscité un intérêt et une excitation sans précédent parmi la communauté locale du football, les fans et les médias. Cependant, il n'a pas été inscrit sur la feuille de match :

  • L'explication d'Ange Postecoglou : L'entraîneur d'Al-Nassr a justifié l'absence de la star portugaise par une rotation prévue et un besoin de repos ;

  • Récupération et calendrier chargé : L'entraîneur a souligné que l'attaquant de 41 ans avait besoin de récupérer physiquement après une série de matchs difficiles dans le championnat saoudien et de longs voyages ;

  • Repos après un triplé : Peu avant le match à Tachkent, Ronaldo avait inscrit un nouveau triplé en championnat national, subissant une charge physique importante.

6 buts contre Pakhtakor : les détails du match à Tachkent

Le match de la Ligue des champions Élite de l'AFC, qui s'est déroulé le soir du 2 novembre à Tachkent, a été marqué par la domination totale des visiteurs :

  • Leçon de maîtrise : Même sans leur star principale, les Saoudiens ont fait preuve d'une efficacité offensive parfaite, marquant 6 buts contre le champion d'Ouzbékistan (6-2) ;

  • Domination dans le tournoi : Cette victoire a prouvé une fois de plus que le club de Riyad est un candidat sérieux au titre continental.

Bien que les fans de Tachkent n'aient pas pu voir Ronaldo sur le terrain, le jeu montré par l'équipe de la légende du football et sa réaction d'après-match ont attiré l'attention de la presse sportive internationale.

Cristiano RonaldoPakhtakorAl-NassrLigue des champions Élite de l'AFCFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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