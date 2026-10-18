B. Mönchengladbach — Hoffenheim : compositions et direct commenté

Le match de Bundesliga entre le B. Mönchengladbach et Hoffenheim débutera le 18 octobre à 20h30 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du B. Mönchengladbach : 1. Nicolas M., 38. Bolin H., 2. Chiarodia F. S., 4. Itakura K., 3. Lainer S., 36. Weigl J., 10. Neuhaus F., 16. Sander P., 29. Scally J., 26. Ullrich L., 47. Honorat F.

Remplaçants du B. Mönchengladbach : 33. Bats D., 39. Danfa I. M., 25. Hack R., 14. Pléa A., 20. Netz L., 22. Fraulo O., 18. Lainer S., 34. Reitz R., 7. Stöger K.

Entraîneur du B. Mönchengladbach : Seoane G.

Composition de départ de Hoffenheim : 1. Baumann O. (capitaine), 11. Grillitsch F., 7. Bülter M., 20. Bischof T., 34. Nsoki S., 10. Kramarić A., 2. Drexler T., 19. Jurásek D., 28. Prömel G., 22. Akpoguma K., 39. Bischof T.

Remplaçants de Hoffenheim : 18. Samassékou D., 14. Kaderabek P., 15. Nuhu K., 5. Kabak O., 27. Tohumcu U., 47. Beier M., 32. Bogarde M., 9. Bebou I., 37. Philipp L.

Entraîneur de Hoffenheim : Matarazzo P.