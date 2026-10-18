B. Mönchengladbach — Hoffenheim : compositions et direct commenté

45+1🟨
L'arbitre a agi avec décision et a logiquement averti Fisnik Asllani (Hoffenheim) d'un carton jaune.
45
Le quatrième arbitre a ajouté 3 minutes au temps réglementaire.
45
Philipp Sander (B. Mönchengladbach) décoche une frappe puissante de loin. Son superbe tir passe tout près du poteau droit. Çau aurait pu être un but magnifique et très dangereux !
45🟨
Kevin Diks (B. Mönchengladbach) fait faute et l'arbitre lui montre logiquement un carton jaune.
44
Isac Lidberg (B. Mönchengladbach) a tenté de transmettre à un coéquipier, mais le défenseur a bien bloqué.
43
Fisnik Asllani (Hoffenheim) a tenté de faire une passe, mais elle a été bloquée.
42
Fisnik Asllani (Hoffenheim) frappe fort sur coup franc et trouve la barre transversale !
40
Zento Uno (B. Mönchengladbach) stoppe son adversaire irrégulièrement. Sören Storks était bien placé et siffle la faute. Hoffenheim obtient un coup franc qui pourrait amener le danger.
40
Adam Hložek (Hoffenheim) a adressé un ballon par-dessus la défense à Vladimír Coufal, mais sa tentative a été bloquée et le ballon a été dégagé.
38
Mats Rothe (Hoffenheim) a touché le ballon de la main, mais a eu l'air surpris lorsque l'arbitre a sifflé.
37
Hugo Bolin (B. Mönchengladbach) tire le corner, mais ne trouve aucun coéquipier. Le ballon est facilement dégagé de la zone dangereuse.
36
Fisnik Asllani (Hoffenheim) progresse et décoche une frappe puissante de loin, mais le ballon passe largement au-dessus de la barre transversale. Le ballon sort, et le gardien de Mönchengladbach va dégager.
35
2:3 — dernières statistiques des tirs cadrés pour les deux équipes.
32
Adam Hlozek (Hoffenheim) a contrôlé une superbe passe près de la limite de la surface et a dirigé le ballon vers le centre du but. Le gardien a réalisé un bel arrêt pour repousser sa frappe.
31
Hoffenheim n'a pas profité du corner, Moritz Nicolas (B. Mönchengladbach) s'est emparé du ballon dans les airs.
30
Adam Hlozek (Hoffenheim) a fondu vers le but, mais le défenseur est revenu à temps pour tacler le ballon. Le ballon est sorti. Hoffenheim a une opportunité de marquer sur corner.
29
Lukas Ullrich (B. M'gladbach) écope d'un carton rouge pour cette intervention musclée. Sören Storks ne tolère pas ce genre de comportement sur le terrain et siffle la faute.
28
Robin Hranáč (Hoffenheim) est pris en position de hors-jeu au moment d'amorcer sa course.
27
Grosse erreur de Zento Uno (B. Mönchengladbach) et Soren Storks siffle.
25
Le B. Mönchengladbach tire le corner vers le centre, mais le centre est trop puissant et le sortie de but. Reprise du jeu par un six mètres pour Hoffenheim.
24
Kevin Diks (B. Mönchengladbach) reçoit une passe précise et se trouve de l'espace pour tirer. Le gardien était vigilant et a détourné sa frappe de loin vers le le poteau gauche. Quel arrêt ! B. Mönchengladbach va tirer un corner.
23
Mats Röhl (Hoffenheim) a contrôlé le centre dans la surface sans le moindre marquage. Il a visé le côté gauche du but, mais Moritz Nicolas a réalisé un arrêt exceptionnel in extremis.
21
Joe Scally (B. M'gladbach) a commis une faute, et Sören Storks a immédiatement accordé un coup franc.
21
Le Borussia Mönchengladbach fait preuve d'un superbe travail d'équipe et de passes précises.
19
Philipp Sander (B. Mönchengladbach) effectue une touche dans la surface de réparation comme un corner.
18
Isac Lidberg (B. Mönchengladbach) a tenté un raid solitaire, mais un défenseur l'a stoppé et il n'a pas pu créer le danger.
16
Hugo Bolin (B. Mönchengladbach) a tenté de progresser, mais le défenseur adverse a dégagé le ballon. Le ballon est sorti en touche et Hoffenheim va effectuer la remise en jeu.
15
L'assistant Tim Lemperle (Hoffenheim) a signalé un hors-jeu, et l'arbitre a confirmé la décision.
13
Hugo Bolin (B. Mönchengladbach) est signalé hors-jeu.
11⚽0-1
But - 0:1 ! Alexander Prass sert Bambasé Conté (Hoffenheim), qui conclut de près dans le coin inférieur droit et laisse le gardien impuissant.
10
Sören Storks siffle et accorde une faute contre Hugo Bolin (B. Mönchengladbach) pour avoir fait tomber son adversaire.
9
Le ballon est arrivé dans les pieds de Hugo Bolin (B. M'gladbach) au centre de la surface, il a tiré en hauteur, mais le défenseur a superbement repoussé.
9
Zoren Storks siffle, Robin Hranáč (Hoffenheim) est pénalisé pour une faute.
8
Adam Hložek (Hoffenheim) fait une passe en profondeur, mais le ballon est trop appuyé.
7
Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) commet une faute grossière et l'arbitre sifflet.
5
Zento Uno (B. Mönchengladbach) a commis une faute grossière en taclant, et Sören Storks a sifflé.
4
Kevin Diks (B. Mönchengladbach) remarche normalement après une frayeur liée à une blessure.
2✚
Kevin Diks (B. Mönchengladbach) semble en difficulté après s'être blessé. Espérons qu'il puisse continuer à jouer.
1
Jeu dangereux de Koki Machida (Hoffenheim). Soren Storks siffle et signale une faute.
1⏱
La première mi-temps de ce match est sur le point de commencer.
20:31
Hoffenheim donne le coup d'envoi du match.
20:30
Sören Storks a été désigné comme arbitre pour le match d'aujourd'hui.
20:30
Les compositions de départ pour ce match ont été annoncées.
20:30
Bonjour et bienvenue dans notre live textuel ! Nous vous tiendrons informés en temps réel de tout ce qui se passe sur le terrain. Les compositions d'équipes seront annoncées très prochainement.
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