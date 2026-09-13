Première démission en Bundesliga ! Eugen Polanski limogé après une défaite humiliante

La première démission d'entraîneur de la nouvelle saison 2026/2027 de Bundesliga a été officiellement enregistrée, attirant l'attention des passionnés de football allemand. La direction du Borussia Mönchengladbach a pris une décision radicale et inattendue, annonçant qu'Eugen Polanski n'occuperait plus le poste d'entraîneur principal.

Cette décision ferme fait suite à la lourde et humiliante défaite 0-5 subie lors de la dernière journée sur le terrain de Fribourg, ainsi qu'à un début de saison totalement raté. N'ayant pas encore engrangé le moindre point, les Gladbachois sont englués à la dernière place du classement et plongés dans une crise profonde.

Alors, pourquoi Polanski, passé des équipes de jeunes à l'équipe première, n'a-t-il pas réussi à sauver le navire ? Comment le désastre contre Fribourg a-t-il bouleversé les plans du club, et qui sauvera le Borussia avant le match contre Mayence le 19 septembre ?

0-5 contre Fribourg et une sentence tombée en 24 heures

La patience de la direction du Borussia Mönchengladbach a atteint ses limites après le match cauchemardesque à Fribourg :

Désastre sur le terrain : Le Borussia M. a encaissé 5 buts sans réponse lors de son déplacement à Fribourg, provoquant la colère noire des supporters ;

Une décision immédiate : À peine un jour après cette défaite humiliante, la direction du club a tenu une réunion d'urgence et a résilié le contrat de Polanski ;

Première victime de la saison : Le Borussia Mönchengladbach est devenu le premier club de Bundesliga à limoger son entraîneur lors de la saison 2026/2027.

Zéro point et lanterne rouge : l'ampleur de la crise

Les performances des Gladbachois cette saison sont tout simplement catastrophiques :

Aucune victoire ni match nul : Le club a perdu tous ses matchs depuis le début de la saison et reste bloqué à 0 point ;

Danger de relégation : Le Borussia occupe actuellement la dernière place du classement de Bundesliga et se retrouve sous la menace d'une descente en division inférieure ;

Désorganisation défensive et offensive : Le score de 0-5 a montré que non seulement l'attaque, mais aussi la défense et la discipline tactique de l'équipe se sont totalement effondrées.

De l'académie à l'équipe première : la fin de l'ère Eugen Polanski

Le parcours du technicien de 38 ans à la tête de l'équipe a été complexe :

Progression interne : Polanski s'était fait un nom comme cadre local après avoir dirigé avec succès les équipes de jeunes du club pendant une longue période ;

D'intérimaire à entraîneur principal : D'abord entraîneur par intérim, il avait signé un contrat définitif en novembre dernier ;

Prochain test — Mayence : Le Borussia M. disputera son prochain match crucial le 19 septembre à domicile contre Mayence, et un staff intérimaire devrait préparer l'équipe pour cette rencontre.

Ce changement précipité au Borussia Mönchengladbach démontre une fois de plus à quel point la concurrence est impitoyable dans le football allemand et que les erreurs ne sont pas pardonnées dans l'élite.

Selon vous, le limogeage immédiat d'Eugen Polanski après la défaite 0-5 était-il la bonne décision, ou aurait-il dû bénéficier de plus de temps pour redresser la barre ? Quel entraîneur renommé pourrait sauver le Borussia de la relégation ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse de l'actualité brûlante de la Bundesliga à tous vos amis fans de football !