Première démission en Bundesliga ! Eugen Polanski limogé après une défaite humiliante

·16·Sport
Première démission en Bundesliga ! Eugen Polanski limogé après une défaite humiliante

La première démission d'entraîneur de la nouvelle saison 2026/2027 de Bundesliga a été officiellement enregistrée, attirant l'attention des passionnés de football allemand. La direction du Borussia Mönchengladbach a pris une décision radicale et inattendue, annonçant qu'Eugen Polanski n'occuperait plus le poste d'entraîneur principal.

Cette décision ferme fait suite à la lourde et humiliante défaite 0-5 subie lors de la dernière journée sur le terrain de Fribourg, ainsi qu'à un début de saison totalement raté. N'ayant pas encore engrangé le moindre point, les Gladbachois sont englués à la dernière place du classement et plongés dans une crise profonde.

Alors, pourquoi Polanski, passé des équipes de jeunes à l'équipe première, n'a-t-il pas réussi à sauver le navire ? Comment le désastre contre Fribourg a-t-il bouleversé les plans du club, et qui sauvera le Borussia avant le match contre Mayence le 19 septembre ?

0-5 contre Fribourg et une sentence tombée en 24 heures

La patience de la direction du Borussia Mönchengladbach a atteint ses limites après le match cauchemardesque à Fribourg :

  • Désastre sur le terrain : Le Borussia M. a encaissé 5 buts sans réponse lors de son déplacement à Fribourg, provoquant la colère noire des supporters ;

  • Une décision immédiate : À peine un jour après cette défaite humiliante, la direction du club a tenu une réunion d'urgence et a résilié le contrat de Polanski ;

  • Première victime de la saison : Le Borussia Mönchengladbach est devenu le premier club de Bundesliga à limoger son entraîneur lors de la saison 2026/2027.

Zéro point et lanterne rouge : l'ampleur de la crise

Les performances des Gladbachois cette saison sont tout simplement catastrophiques :

  • Aucune victoire ni match nul : Le club a perdu tous ses matchs depuis le début de la saison et reste bloqué à 0 point ;

  • Danger de relégation : Le Borussia occupe actuellement la dernière place du classement de Bundesliga et se retrouve sous la menace d'une descente en division inférieure ;

  • Désorganisation défensive et offensive : Le score de 0-5 a montré que non seulement l'attaque, mais aussi la défense et la discipline tactique de l'équipe se sont totalement effondrées.

De l'académie à l'équipe première : la fin de l'ère Eugen Polanski

Le parcours du technicien de 38 ans à la tête de l'équipe a été complexe :

  • Progression interne : Polanski s'était fait un nom comme cadre local après avoir dirigé avec succès les équipes de jeunes du club pendant une longue période ;

  • D'intérimaire à entraîneur principal : D'abord entraîneur par intérim, il avait signé un contrat définitif en novembre dernier ;

  • Prochain test — Mayence : Le Borussia M. disputera son prochain match crucial le 19 septembre à domicile contre Mayence, et un staff intérimaire devrait préparer l'équipe pour cette rencontre.

Ce changement précipité au Borussia Mönchengladbach démontre une fois de plus à quel point la concurrence est impitoyable dans le football allemand et que les erreurs ne sont pas pardonnées dans l'élite.

Selon vous, le limogeage immédiat d'Eugen Polanski après la défaite 0-5 était-il la bonne décision, ou aurait-il dû bénéficier de plus de temps pour redresser la barre ? Quel entraîneur renommé pourrait sauver le Borussia de la relégation ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse de l'actualité brûlante de la Bundesliga à tous vos amis fans de football !

Borussia MönchengladbachEugen PolanskiFribourgBundesliga 2026/27Football
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un incident honteux dans le championnat saoudien n'a pas échappé à Cristiano RonaldoUn incident honteux dans le championnat saoudien n'a pas échappé à Cristiano RonaldoAujourd'hui, 21:00Levante rend un hommage mérité aux champions du monde du FC BarceloneLevante rend un hommage mérité aux champions du monde du FC BarceloneAujourd'hui, 20:13Maresca salue le dévouement d'Erling Haaland — Des révélations fracassantes avant le derby !Maresca salue le dévouement d'Erling Haaland — Des révélations fracassantes avant le derby !Aujourd'hui, 17:49José Mourinho révèle ses émotions sur le banc et son plan de développement !José Mourinho révèle ses émotions sur le banc et son plan de développement !Aujourd'hui, 17:43But de Messi, thriller à 4 buts : le match Inter Miami - Nashville se termine sur un nulBut de Messi, thriller à 4 buts : le match Inter Miami - Nashville se termine sur un nulAujourd'hui, 09:37«Je ne peux pas faire 10 changements !» : Mourinho après la victoire contre le Rayo Vallecano«Je ne peux pas faire 10 changements !» : Mourinho après la victoire contre le Rayo VallecanoAujourd'hui, 09:31
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Quelle note pour Abduqodir Husanov lors du match de Manchester City contre Porto ?
Quelle note pour Abduqodir Husanov lors du match de Manchester City contre Porto ?