Stuttgart — B. Mönchengladbach : compositions et direct commenté

La rencontre de Bundesliga entre Stuttgart et le B. Mönchengladbach débutera le 23 octobre à 20h30 (heure locale).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Stuttgart : 41. Seimen D., 22. Assinon L., 9. Demirović E., 10. Führich C., 3. Hendriks R., 29. Jehl F., 16. Karazor A., 7. Mittelstädt M., 17. Pejčinović D., 44. Sauer L., 6. Stiller A.

Remplaçants de Stuttgart : 2. Al-Dakhil A., 1. Bredlow F., 24. Chabot J., 18. Leweling J., 21. Prömel G., 8. Spalt J., 20. Stergiou L., 26. Undav D.

Entraîneur de Stuttgart : Hoeneß S.

Composition de départ du B. Mönchengladbach : 1. Nicolas M., 38. Bollin H., 2. Chiarodia F. S., 14. Hashioka D., 18. Machino S., 36. Møya V., 10. Neuhaus F., 16. Sander P., 29. Scally J., 26. Ullrich L., 47. Uno Z.

Entraîneur du B. Mönchengladbach : Blessin A.