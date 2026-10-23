Stuttgart — B. Mönchengladbach : compositions et direct commenté

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Stuttgart — B. Mönchengladbach : compositions et direct commenté

La rencontre de Bundesliga entre Stuttgart et le B. Mönchengladbach débutera le 23 octobre à 20h30 (heure locale).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Stuttgart : 41. Seimen D., 22. Assinon L., 9. Demirović E., 10. Führich C., 3. Hendriks R., 29. Jehl F., 16. Karazor A., 7. Mittelstädt M., 17. Pejčinović D., 44. Sauer L., 6. Stiller A.

Remplaçants de Stuttgart : 2. Al-Dakhil A., 1. Bredlow F., 24. Chabot J., 18. Leweling J., 21. Prömel G., 8. Spalt J., 20. Stergiou L., 26. Undav D.

Entraîneur de Stuttgart : Hoeneß S.

Composition de départ du B. Mönchengladbach : 1. Nicolas M., 38. Bollin H., 2. Chiarodia F. S., 14. Hashioka D., 18. Machino S., 36. Møya V., 10. Neuhaus F., 16. Sander P., 29. Scally J., 26. Ullrich L., 47. Uno Z.

Entraîneur du B. Mönchengladbach : Blessin A.

En direct1-0 EN DIRECT
14
Dzenan Pejcinovic (Stuttgart) pénètre dans la surface et décoche une frappe puissante, mais manque de réussite, le ballon frôlant le poteon gauche. Sortie de but, le gardien du Borussia Mönchengladbach va relancer.
12
Leo Sauer (Stuttgart) a tenté d'éliminer son adversaire, mais le ballon a été dégagé.
9
Matthias Jöllenbeck siffle car Atakan Karazor (Stuttgart) commet une faute grossière dans un duel lors de l'attaque.
8
Pas de chance ! Hugo Bolin (B. Mönchengladbach) décoche une superbe frappe près de la surface, le gardien est en difficulté mais le ballon passe au-dessus de la barre transversale. Sortie de but pour Stuttgart.
51-0
Le ballon revient sur Ermedin Demirović (Stuttgart) à l'entrée de la surface. Il décoche une frappe immédiate au centre du but, et Moritz Nicolas ne peut rien faire. 1:0.
5
Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) trouve assez d'espace pour s'élever et placer une tête, mais le ballon s'envole largement au-dessus de la barre. Très mauvaise tentative. Le ballon sort, sortie de buts pour Stuttgart.
5
L'arbitre et son assistant accordent un corner. B. Mönchengladbach a l'occasion de créer le danger devant le but adverse.
3
Leo Sauer (Stuttgart) place une tête sur le corner, mais manque le cadre, le ballon passe au-dessus de la barre transversale. Sortie de but pour le Borussia Mönchengladbach.
3
Stuttgart obtient un corner.
3
Jean Paulichin (Stuttgart) n'a pas pu centrer dans la surface, son action a été bloquée. L'arbitre désigne le drapeau de corner. Corner pour Stuttgart.
1
Le match d'aujourd'hui vient de commencer, profitez du jeu !
23:30
Les joueurs sont sur la pelouse et Stuttgart donne le coup d'envoi.
23:30
Voici l'arbitre du match d'aujourd'hui, Matthias Jöllenbeck.
23:30
Les compositions de départ pour ce match ont été annoncées.
23:30
Bienvenue, chers supporters, à notre commentaire textuel en direct ! Les compositions de départ seront annoncées sous peu, installez-vous confortablement et préparez-vous à suivre le match.
StuttgartB. MönchengladbachBundesligaFootballAllemagne
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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