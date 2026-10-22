Hoffenheim — Lyon : compositions et direct commenté

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Hoffenheim — Lyon : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Europa entre Hoffenheim et Lyon débutera le 23 octobre à 20h00 (heure française).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Hoffenheim : 1. Baumann O. (capitaine), 34. Soufal V., 2. Granach R., 5. Kabak O., 39. Rots M., 27. Kramaric A., 20. Conte B., 7. Avdullahu L., 22. Prass A., 19. Lemperle T., 14. Dagim A.

Remplaçants de Hoffenheim : 29. Abraha N., 11. Asllani F., 13. Bernardo, 18. Burger V., 15. Gendre V., 10. Hlozek A., 47. Lassig V., 32. Lenz C., 28. Machida K., 9. Moerstedt M., 36. Petersson L., 37. Philipp L.

Entraîneur de Hoffenheim : Ilzer C.

Composition de départ de Lyon : 1. Greif D., 37. Kango S., 22. Mata C. (capitaine), 20. Bahere F., 21. Kluivert R., 2. Bidstrup M., 6. Tessmann T., 99. Nartey N., 26. Budash K., 45. Himbert R., 11. Nakamura K.

Remplaçants de Lyon : 16. Abner Vinicius, 13. Atekame Z., 25. Bengi J., 40. Descamps R., 24. Duranville J., 38. Garcia A., 85. Kamara N., 18. Mera K., 23. Morton T., 19. Niakate M., 7. Nuamah E., 8. Tolisso C.

Entraîneur de Lyon : Fonseca P.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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