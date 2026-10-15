Hoffenheim - Beşiktaş : compositions et direct commenté
Le match de Ligue Europa entre Hoffenheim et Beşiktaş débutera le 16 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).
Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.
Composition de départ de Hoffenheim : 1. Baumann O. (capitaine), 11. Asllani F., 7. Avdullahu L., 13. Bernardo, 18. Burger V., 34. Soufal V., 14. Dagim A., 10. Hložek A., 5. Kabak O., 27. Kramarić A., 28. Machida K.
Remplaçants de Hoffenheim : 29. Abraha N., 20. Conte B., 17. De Kat N., 15. Gendre V., 2. Granach R., 19. Lemperle T., 32. Lenz C., 9. Mörstedt M., 36. Petersson L., 37. Philipp L., 22. Prass A., 39. Rotz M.
Entraîneur de Hoffenheim : Ilzer C.
Composition de départ de Beşiktaş : 1. Nübel A., 12. Agbadu E., 29. Fakili I., 10. Kökçü O. (capitaine), 62. Murilo M., 4. Ndidi W., 9. Oh Hyeon-gyu, 15. Olaitan J., 11. Ouattara K., 53. Topçu E., 19. Trossard L.
Remplaçants de Beşiktaş : 50. Akdağ U., 80. Alemdar D., 70. Birjan A. S., 22. Bulut T., 35. Djaló T., 8. Kayra Yılmaz K., 90. Kılıçsoy S., 21. Miretti F., 6. Özcan S., 58. Özcan Y., 17. Poku E., 33. Yılmaz R.
Entraîneur de Beşiktaş : Italiano V.
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