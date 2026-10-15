Hoffenheim - Beşiktaş : compositions et direct commenté

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69 But ! Fisnik Asllani (Hoffenheim) met le ballon au fond des filets.

67 Ozan Kabak (Hoffenheim) a testé la patience de l'arbitre Lawrence Visser et a été averti pour une précédente faute en retard.

65 Fabio Miretti (Beşiktaş) tire le corner.

65 Hyeon-gyu Oh (Beşiktaş) n'a pas pu faire de passe et a tiré de l'extérieur de la surface, mais sa frappe non cadrée est passée au-dessus de la transversale.

62 L'assistant a pris la bonne décision, et Hoffenheim va obtenir un corner.

60 But ! Michael Murillo (Beşiktaş) surgit sur un ballon repoussé dans la surface et ajuste une frappe précise près du poteau gauche. Score : 0-1.

60 Beşiktaş a l'occasion de marquer sur corner.

59 Un changement a lieu. Adam Dagim quitte le terrain et Christian Ilzer donne les dernières consignes tactiques à Alexander Prass (Hoffenheim).

59 Tim Lemperle remplace Adam Hložek pour Hoffenheim.

58 Leandro Trossard (Besiktas) a tenté sa chance, mais sa frappe est passée nettement à côté du poteau droit.

57 Ilhan Fakili (Besiktas) s'est retrouvé en bonne position dans la surface après un centre, mais sa frappe est passée juste à côté du poteau gauche.

53 Fabio Miretti (Beşiktaş) tente une nouvelle passe en profondeur dans le dos de la défense, mais c'est intercepté et dégagé en touche.

49 Hoffenheim produit un superbe jeu collectif en se faisant de courtes passes, mais perd le ballon suite à une passe imprécise.

46 Vincenzo Italiano procède à un changement. Au début de la seconde période, Fabio Miretti entre en jeu à la place d'Orkun Kökçü (Beşiktaş).

46 Coup de sifflet de l'arbitre, Lawrence Visser donne le coup d'envoi de la seconde période.

45+2 L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps et les joueurs prennent la direction des vestiaires.

45 Il y aura au moins 1 minute de temps additionnel.

42 Tirs totaux – 6:7.

39 Vladimír Coufal (Hoffenheim) se prépare à délivrer un centre dangereux depuis le corner dans la surface.

39 Fisnik Asllani (Hoffenheim) a tenté de dribbler ses adversaires, mais le défenseur a réussi à récupérer le ballon.

37 Ozan Kabak (Hoffenheim) récupère le ballon et proteste avec colère après un coup de sifflet de l'arbitre Lawrence Visser.

35 İlhan Fakılı (Beşiktaş) adresse un centre dangereux dans la surface, mais Oliver Baumann capte le ballon.

32 Leandro Trossard (Besiktas) décoche une frappe puissante, mais un défenseur contre le ballon avec abnégation.

29 Orkun Kökçü (Beşiktaş) fait des signes de douleur et demande l'intervention des médecins. La gravité de sa blessure est pour l'instant inconnue.

26 Le ballon est sorti, et l'assistant indique le drapeau de corner. Beşiktaş va tirer le corner.

23 Fisnik Asllani (Hoffenheim) ne doit pas être surpris par son carton jaune, l'arbitre a très bien calmé la situation.

20 Maintenant, nous pouvons jeter un œil aux statistiques, notamment le nombre total de tirs : 2:4.

17 Superbe jeu d'équipe de Beşiktaş, ils contrôlent le ballon avec de nombreuses passes courtes. S'ils veulent trouver une faille dans la défense et marquer, la patience est essentielle.

13 Ozan Kabak (Hoffenheim) a été signalé hors-jeu en courant.

10 Hoffenheim montre un jeu d'équipe brillant. Ils se font de superbes passes. Excellente action collective.

7 Orkun Kökçü (Beşiktaş) se prépare à tirer le corner.

5 Vladimir Coufal (Hoffenheim) envoie le ballon dans la surface de réparation sur corner.

3 Koki Machida (Hoffenheim) s'élève plus haut que tout le monde pour reprendre ce centre aux abords de la surface, mais sa tête s'écrase sur la barre transversale !

1 C'est parti, le match d'aujourd'hui vient de commencer.

00:01 Enfin, les joueurs font leur entrée sur la pelouse ! Hoffenheim va donner le coup d'envoi.

00:00 L'arbitre principal du match d'aujourd'hui sera Lawrence Visser.

00:00 Dans les détails de ce match, vous pouvez consulter les compositions d'équipes avant le coup d'envoi.