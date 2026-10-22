Trabzonspor - Hearts : compositions et direct commenté

90+5 Sidney Lopes Cabral (Trabzonspor) aurait dû faire plus attention. Il a fait faute, a reçu un deuxième carton jaune et a été expulsé !

90+2 Nous allons assister à un changement. Pierre Kaboré (Hearts) remplace Claudio Braga.

90+1 Suite au coup de pied arrêté tiré par Trabzonspor, l'un des défenseurs s'est facilement emparé du ballon.

90+1 Joshua McPake (Hearts) a contesté de manière excessive et a reçu un carton jaune.

90 5 minutes de temps additionnel.

88 Le ballon arrive près de la limite de la surface pour Sidney Lopez Cabral (Trabzonspor), mais sa frappe s'envole loin du cadre.

88 Trabzonspor n'a pas su profiter du corner, la défense adverse veillant au grain pour écarter le danger.

87 Noah Saviole est remplacé sur blessure. Thomas Reis donne sa chance à Kuzey Akçay (Trabzonspor).

87 Thomas Reis décide de remplacer Batista Mendy, cédant sa place à Fabinho (Trabzonspor).

83 Joshua McPake (Hearts) tente sa chance, mais le ballon passe largement à côté.

82 Noah Saviole (Trabzonspor) a eu une belle occasion de loin. Sa frappe était cadrée au centre, mais Bo Rëss a bien veillé et s'est emparé du ballon sans difficulté.

75 Un remplaçant se prépare à entrer. Joshua McPake (Hearts) entre en jeu et remplace Sabri Gendouz.

75 Wouter Vrancken prépare un changement. Sabah Kerjota (Hearts) remplace Calvin Miller.

75 Changement. Jay-Jay Williams remplace James Wilson (Hearts).

73 Trabzonspor n'a pas su profiter du corner, les défenseurs ont dégagé le ballon loin.

71 L'arbitre indique un changement, Aral Şimşir entre en jeu à la place de Tim Jabol-Folcarelli (Trabzonspor).

71 Thomas Reis a décidé de faire un changement. Ozan Tufan (Trabzonspor) est entré en jeu à la place de Mohamed Salah.

71 Changement. Benjamin Bouchouari quitte le terrain, remplacé par Wagner Pina (Trabzonspor).

66 Quelle misérable frappe ! Rodgers Mato (Hearts) retente sa chance — cette fois de bien plus loin, mais il n'aurait pas pu faire pire même les yeux bandés. Le ballon s'envole directement dans les tribunes.

65 Les joueurs de Hearts font preuve d'un excellent contrôle et de passes précises au milieu du terrain.

58 But ! Franculino (Trabzonspor) a fait preuve d'une grande vigilance dans la surface, a parfaitement contrôlé un super centre et a glissé le ballon au fond des filets près du poteau gauche. Passe décisive de Mohamed Salah. 2:0.

56 L'assistant Jamie McCart (Hearts) a signalé un hors-jeu, et l'arbitre a confirmé la décision.

54 Le gardien n'avait pas à s'inquiéter sur cette action. Sidney Lopes Cabral (Trabzonspor) a privilégié la puissance à la précision, et du coup sa frappe est passée largement au-dessus de la barre.

52 Batista Mendy (Trabzonspor) tente sa chance, mais le ballon passe largement au-dessus de la barre transversale.

46 L'arbitre a sifflé le début de la seconde période.

45+6 L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps, les 45 premières minutes du match touchent à leur fin.

45+3 Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) frappe depuis l'extérieur de la surface vers le coin droit, mais Bo Rös réalise un arrêt splendide pour sauver les siens. Quel beau match à tous points de vue !

45 Franculino (Trabzonspor) a déclenché sa course trop tôt et l'assistant a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu.

45 Claudio Braga (Hearts) décoche une frappe puissante de loin vers le centre du but, mais André Onana se saisit facilement du ballon.

45 Au moins 5 minutes seront ajoutées au temps réglementaire.

44 Le gardien réalise un arrêt magnifique sur une frappe de Franculino (Trabzonspor), le ballon se dirigeait tout droit vers le coin gauche.

44 Wouter Vrancken procède à un changement forcé. Christian Borchgrevink ne peut pas continuer en raison d'une blessure, et Steven Kingsley (Hearts) le remplace sur la pelouse.

44 Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) tente sa chance d'une frappe, mais son tir manque le cadre.

42 Noah Saviolo (Trabzonspor) commet une faute et Lawrence Visser accorde immédiatement un coup franc.

38 Carton jaune. Samet Akaydin (Trabzonspor) est averti pour une faute sur son adversaire.

35 Malachi Fagan-Walcott (Hearts) se retrouve seul dans la surface et frappe, mais sa tentative est superbement contrée par un défenseur.

33 Thomas Magnusson (Hearts) stoppe son adversaire irrégulièrement et Lawrence Visser siffle la faute. La décision de l'arbitre est limpide. Penalty pour Trabzonspor !

32 Mohamed Salah (Trabzonspor), ayant anticipé le mouvement du gardien Bo Reus, a tiré le penalty plein axe !

32 Mohamed Salah (Trabzonspor) prend ses responsabilités et place déjà le ballon.

31 Thomas Magnusson (Hearts) commet une faute sur son adversaire, et Lawrence Visser siffle l'infraction. La décision de l'arbitre est limpide. Penalty pour Trabzonspor !

30 Mohamed Salah (Trabzonspor) frappe depuis l'intérieur de la surface, mais les défenseurs dégagent bien le ballon.

27 Bien que Wouter Vrancken (Hearts) soit sur le banc, Lawrence Visser lui a montré un carton jaune. L'arbitre a jugé cela comme un comportement antisportif.

21 Le défenseur bloque courageusement la frappe de Samet Akaydin (Trabzonspor) dans la surface de réparation.

20 L'arbitre Lawrence Visser a arrêté le jeu, s'est dirigé vers la touche pour parler à Wouter Vrancken, puis lui a montré un carton jaune.

20 Lawrence Visser avertit Kristian Borchgrevink (Hearts) d'un carton jaune, le joueur n'est pas surpris car c'était un tacle très grossier et tardif.

15 Un bon dégagement du défenseur signifie que Trabzonspor ne tire rien de ce corner.

14 L'arbitre Lawrence Visser annule le penalty en faveur de Trabzonspor après vérification VAR !

14 Attendez ! L'arbitre fait le signe du VAR et veut revoir une situation précédente dans la surface de réparation. Cela pourrait être un penalty pour Trabzonspor ! Voyons quelle décision il va prendre.

14 Mohamed Salah (Trabzonspor) est signalé hors-jeu et l'assistant lève son drapeau.

14 Trabzonspor a tiré un corner, mais grâce à une défense solide, l'occasion de marquer a été anéantie.

13 Trabzonspor a tiré un corner, mais grâce à l'intervention solide des défenseurs, l'occasion de but a été anéantie.

11 Faute de Calvin Miller (Hearts) qui mérite un carton, et Lawrence Visser sort logiquement le jaune.

10 Claudio Braga (Hearts) progresse depuis l'extérieur de la surface et frappe, mais le ballon va tout droit au centre du but, ne posant aucun problème à Andre Onana. Arrêt facile.

9 Sidney Lopes Cabral (Trabzonspor) écope d'un carton jaune pour une faute grossière. Lawrence Visser n'a pas hésité une seconde à prendre cette décision.

7 Christian Borchgrevink (Hearts) tente sa chance, mais le ballon passe largement à côté.

7 Après un cafouillage dans la surface, le ballon est revenu sur Jamie McCart (Hearts), mais il a complètement raté sa frappe à côté du poteau droit.

7 Thomas Magnusson (Hearts) récupère le ballon repoussé et frappe, mais sa tentative est bloquée.

7 OCCASION DANGEREUSE ! Malachi Fagan-Walcott (Hearts) s'élève plus haut que tout le monde sur corner et place une tête pour surprendre le gardien, mais le ballon touche le poteau gauche et revient en jeu !

6 L'arbitre désigne le drapeau de corner et Hearts va tirer un corner.

6 Christian Borchgrevink (Hearts) s'est mis en position de tir, s'est créé de l'espace et a tenté sa chance de loin. Sa frappe sous la barre a été superbement arrêtée par André Onana !

5 Rogers Mato (Hearts) touche le ballon de la main.

4 Trabzonspor a eu l'occasion de marquer sur corner, mais le défenseur a dégagé le ballon.

1 L'arbitre siffle et le match commence.

21:46 Enfin, les joueurs entrent sur le terrain ! Hearts va donner le coup d'envoi.

21:45 Lawrence Visser a été désigné arbitre principal du match d'aujourd'hui, et il tâchera d'officier équitablement et d'éviter les erreurs.

21:45 Les compositions de départ des deux équipes sont connues, vous pouvez dès à présent les découvrir.