Shomurodov rejoint Salah : la course au Soulier d'or de la Süper Lig s'intensifie

À l'issue de la huitième journée de la Süper Lig turque, la lutte pour le Soulier d'or entre les attaquants vedettes du championnat est devenue extrêmement serrée.

L'attaquant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodov a signé un but et une passe décisive lors de la dernière journée, rejoignant ainsi Mohamed Salah et Gift Orban en tête du classement des buteurs.

Le trio de tête des buteurs : Shomurodov, Muriqi et Salah

Actuellement, trois joueurs dominent le classement des buteurs avec 7 réalisations chacun :

Eldor Shomurodov (Istanbul Başakşehir) : Il a ouvert le score dès la 8e minute contre Gaziantep et a délivré la passe décisive pour le but de la victoire (2-1) à Umut Güneş à la 82e minute, portant son total à 7 buts ;

Vedat Muriqi (Fenerbahçe) : L'attaquant kosovar a marqué contre Alanyaspor, atteignant les 7 buts. Muriqi avait inscrit un quadruplé (poker) contre Eyüpspor ;

Gift Orban (Amed) : Il n'a pas trouvé le chemin des filets lors de cette journée et a été remplacé. Il reste bloqué à 7 buts ;

Mohamed Salah (Trabzonspor) : Avec 7 buts au compteur, la star égyptienne jouera son match de la 8e journée le 19 octobre et aura une belle opportunité de consolider sa place de leader.

La régularité de Shomurodov : une tradition contre Gaziantep et une saison prolifique

Eldor Shomurodov affiche une régularité impressionnante en marquant presque à chaque match depuis le début de la saison :

3e but contre Gaziantep : L'attaquant avait marqué lors des deux confrontations contre Gaziantep la saison dernière, et il a perpétué cette tradition cette fois encore ;

Les buts du buteur : Outre Gaziantep, Shomurodov a marqué cette saison contre Kocaelispor, Trabzonspor, Kasımpaşa et Galatasaray, et a réalisé un doublé contre Gençlerbirliği.

Osimhen muet, le prochain choc opposera Salah à Vlahović

D'autres stars de la course au titre de meilleur buteur luttent également pour leur position :

Victor Osimhen distancé : La star nigériane, qui a joué 90 minutes avec Galatasaray, n'a pas pu marquer contre Gençlerbirliği (le but de la victoire a été un CSC) et reste en embuscade avec 6 buts ;

Le duel Salah-Vlahović du 19 octobre : L'attaquant serbe Dušan Vlahović, auteur de 6 buts, et Mohamed Salah (7 buts) s'affronteront lors du choc de la journée entre Trabzonspor et Beşiktaş.

La grande forme de Shomurodov fait de lui non seulement l'arme principale de son club, mais aussi un candidat sérieux au titre de meilleur buteur du championnat turc.