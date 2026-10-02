Eldor Shomurodov rejoint la course effrénée au Soulier d'Or en Süper Lig turque !

·5·Sport
Eldor Shomurodov rejoint la course effrénée au Soulier d'Or en Süper Lig turque !

Meilleur buteur de la saison dernière en Süper Lig turque, notre compatriote Eldor Shomurodov a entamé la nouvelle saison avec une efficacité stupéfiante ! Selon une analyse du prestigieux journal Fotomac l'attaquant ouzbek de 31 ans porte à lui seul tous les problèmes de l'Istanbul Başakşehir.

Bien que l'équipe traverse une période difficile au classement, Shomurodov prouve qu'il est l'un des principaux prétendants au Soulier d'Or, rivalisant avec les stars du football mondial. Quelles statistiques impressionnantes Eldor affiche-t-il et qui sont ses concurrents dans la course au titre de meilleur buteur en Turquie ?

6 buts en 6 matchs : Shomurodov est impliqué dans 60 % des buts de l'équipe !

Le Başakşehir de Nuri Şahin a connu un début de saison complexe, mais Shomurodov est devenu une force irrésistible :

  • 6 buts à lui seul : Sur les 10 buts inscrits par le Başakşehir en 6 journées, pas moins de 6 ont été marqués par Eldor Shomurodov ;

  • Une régularité fantastique : L'attaquant ouzbek a trouvé le chemin des filets lors de 5 des 6 rencontres qu'il a disputées ;

  • Contre qui a-t-il marqué ? Eldor a marqué un but contre Trabzonspor, Galatasaray, Kocaelispor et Kasımpaşa, et a réalisé un doublé face à Gençlerbirliği ;

  • Classement : L'équipe occupe actuellement la 12e place avec 7 points, et ce sont les buts de Shomurodov qui sauvent le club d'une crise profonde.

Choc des étoiles : la course effrénée au Soulier d'Or

« Parmi les attaquants qui ont lutté pour le titre de meilleur buteur la saison dernière, seul Eldor Shomurodov a réussi à maintenir sa grande régularité dans le nouveau championnat. Il est le seul leader à porter le poids principal de l'équipe. »

La liste des buteurs de la Süper Lig turque est devenue un véritable champ de bataille pour les stars.

Classement des buteurs de la Süper Lig (après la 6e journée)

Rang

Joueur

Club

Buts marqués

1-2

Mohamed Salah

Trabzonspor

7 buts

1-2

Gift Orban

Amedspor

7 buts

3-5

Eldor Shomurodov

Istanbul Başakşehir

6 buts (en 6 matchs)

3-5

Victor Osimhen

Galatasaray

6 buts

3-5

Vedat Muriqi

Fenerbahçe

6 buts

6

Dušan Vlahović

Beşiktaş

5 buts

La présence de l'attaquant ouzbek aux côtés de stars aussi chères que Salah, Osimhen et Vlahović suscite les éloges de la presse turque.

Selon vous, Eldor Shomurodov peut-il surpasser des superstars comme Salah et Osimhen pour remporter à nouveau le Soulier d'Or de la Süper Lig cette année ? Comment ses performances avec Başakşehir affecteront-elles la concurrence au sein de notre équipe nationale ?

Laissez vos avis dans les commentaires ci-dessous et partagez cet article sur les nouveaux exploits de la fierté du football ouzbek avec vos amis via Telegram !

Eldor ShomurodovIstanbul BaşakşehirSüper LigTrabzonsporFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un récital et un doublé pour Eldor Shomurodov : Comment sa performance a été évaluée ?Un récital et un doublé pour Eldor Shomurodov : Comment sa performance a été évaluée ?20 septembre 18:48«Le problème n'était pas Salah !» : Thierry Henry critique sévèrement la direction de Liverpool«Le problème n'était pas Salah !» : Thierry Henry critique sévèrement la direction de Liverpool20 septembre 16:0215 millions d'euros pour Shomurodov : le plan de Trabzonspor dévoilé15 millions d'euros pour Shomurodov : le plan de Trabzonspor dévoilé5 août 14:59Le festival de Shomurodov : « Başakşehir » écrase « Gençlerbirliği » 4-0Le festival de Shomurodov : « Başakşehir » écrase « Gençlerbirliği » 4-020 septembre 00:42Le Başakşehir humilié 0-5 lors du match de Shomurodov et FayzullayevLe Başakşehir humilié 0-5 lors du match de Shomurodov et Fayzullayev14 septembre 06:03Le onze de départ de l'Istanbul Başakşehir contre Gençlerbirliği est dévoiléLe onze de départ de l'Istanbul Başakşehir contre Gençlerbirliği est dévoilé19 septembre 21:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov