Meilleur buteur de la saison dernière en Süper Lig turque, notre compatriote Eldor Shomurodov a entamé la nouvelle saison avec une efficacité stupéfiante ! Selon une analyse du prestigieux journal Fotomac l'attaquant ouzbek de 31 ans porte à lui seul tous les problèmes de l'Istanbul Başakşehir.

Bien que l'équipe traverse une période difficile au classement, Shomurodov prouve qu'il est l'un des principaux prétendants au Soulier d'Or, rivalisant avec les stars du football mondial. Quelles statistiques impressionnantes Eldor affiche-t-il et qui sont ses concurrents dans la course au titre de meilleur buteur en Turquie ?

6 buts en 6 matchs : Shomurodov est impliqué dans 60 % des buts de l'équipe !

Le Başakşehir de Nuri Şahin a connu un début de saison complexe, mais Shomurodov est devenu une force irrésistible :

6 buts à lui seul : Sur les 10 buts inscrits par le Başakşehir en 6 journées, pas moins de 6 ont été marqués par Eldor Shomurodov ;

Une régularité fantastique : L'attaquant ouzbek a trouvé le chemin des filets lors de 5 des 6 rencontres qu'il a disputées ;

Contre qui a-t-il marqué ? Eldor a marqué un but contre Trabzonspor, Galatasaray, Kocaelispor et Kasımpaşa, et a réalisé un doublé face à Gençlerbirliği ;

Classement : L'équipe occupe actuellement la 12e place avec 7 points, et ce sont les buts de Shomurodov qui sauvent le club d'une crise profonde.

Choc des étoiles : la course effrénée au Soulier d'Or

« Parmi les attaquants qui ont lutté pour le titre de meilleur buteur la saison dernière, seul Eldor Shomurodov a réussi à maintenir sa grande régularité dans le nouveau championnat. Il est le seul leader à porter le poids principal de l'équipe. »

La liste des buteurs de la Süper Lig turque est devenue un véritable champ de bataille pour les stars.

Classement des buteurs de la Süper Lig (après la 6e journée)

Rang Joueur Club Buts marqués 1-2 Mohamed Salah Trabzonspor 7 buts 1-2 Gift Orban Amedspor 7 buts 3-5 Eldor Shomurodov Istanbul Başakşehir 6 buts (en 6 matchs) 3-5 Victor Osimhen Galatasaray 6 buts 3-5 Vedat Muriqi Fenerbahçe 6 buts 6 Dušan Vlahović Beşiktaş 5 buts

La présence de l'attaquant ouzbek aux côtés de stars aussi chères que Salah, Osimhen et Vlahović suscite les éloges de la presse turque.

Selon vous, Eldor Shomurodov peut-il surpasser des superstars comme Salah et Osimhen pour remporter à nouveau le Soulier d'Or de la Süper Lig cette année ? Comment ses performances avec Başakşehir affecteront-elles la concurrence au sein de notre équipe nationale ?

Laissez vos avis dans les commentaires ci-dessous et partagez cet article sur les nouveaux exploits de la fierté du football ouzbek avec vos amis via Telegram !