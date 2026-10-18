Mohamed Salah révèle sa passion pour les échecs et son classement en ligne

Représentant de la Süper Lig turque Trabzonspor l'attaquant de l'équipe Mohamed Salah s'est exprimé avec enthousiasme sur sa plus grande passion en dehors du terrain. Selon le prestigieux média turc 61saat la star égyptienne consacre une grande partie de son temps libre à un sport intellectuel : les échecs.

Le footballeur a révélé qu'il joue régulièrement sur des plateformes en ligne et que son classement personnel a atteint 1400 points. « Je joue presque tous les jours » : les confidences de Salah

Le buteur égyptien a souligné que ce jeu ancien est devenu une partie intégrante de sa vie quotidienne :

Passion intense :

« Mon intérêt pour les échecs est devenu une véritable obsession. Je joue presque tous les jours et j'adore ce jeu », a déclaré Salah avec sincérité ; Combinaison de tactique et de réflexion :

Les fans ont noté que les échecs influencent positivement son jeu en améliorant sa vitesse de décision sur le terrain et sa capacité d'anticipation. Efficacité à Trabzon : 8 buts en 10 matchs

Arrivé libre l'été dernier à Trabzonspor, Salah s'est rapidement imposé comme un leader dans son nouveau club :

Statistiques impressionnantes :

L'attaquant expérimenté a marqué 8 buts et délivré 4 passes décisives en 10 rencontres toutes compétitions confondues ; Pilier de l'équipe :

Ses 12 actions décisives font de l'attaque de Trabzonspor l'une des plus dangereuses du championnat. Classement et choc du 19 octobre

Trabzonspor lutte pour les premières places du classement :

Situation au classement :