KuPS — Trabzonspor : compositions et direct commenté
La rencontre KuPS — Trabzonspor dans le cadre de la Ligue Europa Conférence débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).
Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.
Composition de départ du KuPS : 1. Kreidl J., 4. Adams K., 24. Arrak B., 34. Eskesen J., 13. Kuyasalo N., 23. Lotjonen A., 21. Luyeye-Lutumba J., 20. Parishek P., 14. Pasanen S., 8. Pennanen P. (capitaine), 29. Puukko A.
Entraîneur du KuPS : Nuutinen M.
Composition de départ du Trabzonspor : 24. Onana A., 4. Akaydin S., 8. Bouchouari B., 57. Kabasakal M., 3. Mendy B., 30. Onuachu P., 39. Özkacar J., 20. Pina U., 10. Salah M. (capitaine), 58. Simsir A., 11. Tufan O.
Entraîneur du Trabzonspor : Reis T.
En direct0-3 EN DIRECT
51
Batista Mendy (Trabzonspor) est averti pour une faute sur son adversaire. Ishmael Barbara n'a eu aucun mal à prendre cette décision.
49
L'arbitre Ishmael Barbara a désigné le centre après une vérification VAR, validant le but. Cela a déclenché une immense joie chez les joueurs de Trabzonspor.
48
La joie des joueurs de Trabzonspor n'a pas duré longtemps, l'arbitre ayant annoncé qu'il allait vérifier la validité du but via la VAR. Espérons que cela ne prenne pas trop de temps.
47
But ! Franculino (Trabzonspor) reprend le ballon au cœur de la surface et marque d'une frappe rase au milieu du but. Le score est de 0:3.
46
La seconde période vient de commencer.
45+3
Ishmael Barbara siffle la fin de la première mi-temps.
45
Il y aura au moins 2 minutes de temps additionnel.
44
Aral Şimşir (Trabzonspor) frappe de l'extérieur de la surface, mais le ballon est contré par un défenseur et ne représente pas un grand danger pour le gardien.
44
But ! Mohamed Salah (Trabzonspor) est le premier sur le ballon repoussé dans la surface et l'envoie d'une frappe puissante dans la lucarne gauche. Score : 0:2.
43
Un bon centre a créé une occasion de but pour Bob Armah (KuPS), mais sa tête à bout portant est passée juste au-dessus de la barre transversale.
41
Piotr Parzyszek (KuPS) envoie le ballon au-dessus de la barre transversale.
39
Bob Arma (KuPS) a pénétré dans la surface et s'est retrouvé seul face au gardien, mais sa frappe est passée à quelques pouces du poteau gauche. Il devait marquer !
37
Cenk Özkaçar (Trabzonspor) tire le coup franc, mais le ballon passe largement à côté du but. Le gardien n'a même pas eu besoin de le toucher.
34
Piotr Parzyszek (KuPS) écope d'un carton jaune de l'arbitre pour une faute commise un instant plus tôt.
32
Petteri Pennanen (KuPS) a tiré le corner, mais André Onana a bien lu la situation et a arrêté le tir.
32
Enis Destan (Trabzonspor) décoche une frappe lointaine sans danger, Johannes Kreidl se saisit facilement du ballon.
26
Piotr Parzyszek (KuPS) s'est créé de l'espace près de la surface de réparation et a repris de la tête le coup franc. Sa tentative a totalement manqué de précision, passant à côté du poteau droit pour une sortie de but.
26
Petteri Pennanen (KuPS) a semblé vouloir jouer le coup franc rapidement, mais a finalement décidé de transmettre le ballon à ses coéquipiers dans la surface.
24
Ce carton jaune était mérité. Le tacle de Samet Akaydin (Trabzonspor) était très violent, et Ishmael Barbara n'a pas hésité à l'avertir.
24
Mohamed Salah (Trabzonspor) a tenté de trouver ses coéquipiers sur un coup franc depuis l'extérieur de la surface. Le gardien a sauté plus haut que tout le monde dans la zone, s'est emparé du centre et a écarté le danger.
24
Mohamed Salah (Trabzonspor) a semblé vouloir jouer le coup franc rapidement, mais il s'apprête à centrer dans la surface pour ses coéquipiers.
22
Mohamed Salah (Trabzonspor) a centré en retrait, mais l'un des défenseurs a dégagé le ballon hors de la zone dangereuse.
21
Julius Eskelinen (KuPS) a testé la patience de l'arbitre Ishmael Barbara et a été averti pour une tacle en retard précédente.
18
Julius Eskesen (KuPS) a repris le ballon de la tête après un coup franc, mais les défenseurs ont bien dégagé. Le gardien n'a pas eu à s'inquiéter.
16
Petteri Pennanen (KuPS) commet une faute pour récupérer le ballon. Ishmael Barbara était bien placé et a sifflé.
12
Mohamed Salah (Trabzonspor) tire au-dessus de la barre transversale.
10
Paul Onuachu quitte le terrain sur blessure. Thomas Reis fait entrer Franculino (Trabzonspor).
3
But - 0:1 ! Paul Onuachu (Trabzonspor) reçoit une passe précise de Mohamed Salah dans la surface, efface le gardien et glisse le ballon dans le petit filet droit.
1
Incroyable, le match d'aujourd'hui commence tout juste.
21:47
Les joueurs sont sur le terrain et le KuPS donne le coup d'envoi.
21:45
Le match d'aujourd'hui sera dirigé par Ishmael Barbara.
21:45
Les compositions de départ des deux équipes sont connues, vous pouvez dès à présent les découvrir.
21:45
Bonjour mesdames et messieurs ! Bienvenue dans notre direct commenté, où nous vous ferons vivre en temps réel tous les faits de la rencontre.
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