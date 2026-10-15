KuPS — Trabzonspor : compositions et direct commenté

La rencontre KuPS — Trabzonspor dans le cadre de la Ligue Europa Conférence débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du KuPS : 1. Kreidl J., 4. Adams K., 24. Arrak B., 34. Eskesen J., 13. Kuyasalo N., 23. Lotjonen A., 21. Luyeye-Lutumba J., 20. Parishek P., 14. Pasanen S., 8. Pennanen P. (capitaine), 29. Puukko A.

Entraîneur du KuPS : Nuutinen M.

Composition de départ du Trabzonspor : 24. Onana A., 4. Akaydin S., 8. Bouchouari B., 57. Kabasakal M., 3. Mendy B., 30. Onuachu P., 39. Özkacar J., 20. Pina U., 10. Salah M. (capitaine), 58. Simsir A., 11. Tufan O.

Entraîneur du Trabzonspor : Reis T.