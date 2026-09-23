Le rêve de la petite Ela devient réalité : des milliers de ballons lâchés dans le ciel

·4·Monde
Le rêve de la petite Ela devient réalité : des milliers de ballons lâchés dans le ciel

En Turquie, un événement émouvant a été organisé pour la petite Ela avant le match entre Trabzonspor et Galatasaray. L'un des rêves de la fillette, qui a vaincu le cancer après un lourd traitement, a été exaucé. C'est ce qu'a rapporté le site officiel du club de Trabzonspor.

Lors de l'événement qui s'est tenu le 19 septembre au stade Papara Park de Trabzon, des milliers de ballons ont été lâchés dans le ciel pour Ela. Cette initiative a été organisée avec le soutien de l'association « Biriniz Bin Olsun ».

Il a été rapporté qu'après son traitement, Ela avait exprimé ses petits mais sincères souhaits. Elle voulait un sac, des Lego, des chaussures, un vélo et beaucoup de ballons volants. Des bénévoles et l'équipe de Trabzonspor ont pris l'initiative de réaliser ses désirs.

Le lâcher de milliers de ballons dans le ciel du stade avant le début du match contre Galatasaray est devenu un moment inoubliable pour Ela. La fillette a également participé à la cérémonie d'avant-match aux côtés des joueurs.

Le rêve de la petite Ela devient réalité : des milliers de ballons lâchés dans le ciel
TrabzonsporGalatasarayElaBiriniz Bin OlsunTurquie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'origine des mystérieuses sphères métalliques sur les côtes australiennes a été révéléeL'origine des mystérieuses sphères métalliques sur les côtes australiennes a été révélée6 juillet 14:57« Le plus adorable assistant de présentatrice » : les facéties d’un petit chien ont attiré l’attention pendant un direct« Le plus adorable assistant de présentatrice » : les facéties d’un petit chien ont attiré l’attention pendant un direct19 août 14:41Huma, 14 ans, atteinte de trisomie 21, rêve de la Kaaba et économise pour la Omra, attirant tous les regardsHuma, 14 ans, atteinte de trisomie 21, rêve de la Kaaba et économise pour la Omra, attirant tous les regards15 août 17:32L'ultimatum de Zelensky a-t-il fonctionné ? Des relais en Biélorussie ont été désactivésL'ultimatum de Zelensky a-t-il fonctionné ? Des relais en Biélorussie ont été désactivés24 juin 22:12Le «Napoli» a 100 ans : les détails de la grande fête qui a envahi Naples...Le «Napoli» a 100 ans : les détails de la grande fête qui a envahi Naples...2 août 09:11En Chine, un enfant chute de 4 mètres et s'en sort avec des blessures légèresEn Chine, un enfant chute de 4 mètres et s'en sort avec des blessures légèresAujourd'hui 16:02
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils