Le rêve de la petite Ela devient réalité : des milliers de ballons lâchés dans le ciel

En Turquie, un événement émouvant a été organisé pour la petite Ela avant le match entre Trabzonspor et Galatasaray. L'un des rêves de la fillette, qui a vaincu le cancer après un lourd traitement, a été exaucé. C'est ce qu'a rapporté le site officiel du club de Trabzonspor.

Lors de l'événement qui s'est tenu le 19 septembre au stade Papara Park de Trabzon, des milliers de ballons ont été lâchés dans le ciel pour Ela. Cette initiative a été organisée avec le soutien de l'association « Biriniz Bin Olsun ».

Il a été rapporté qu'après son traitement, Ela avait exprimé ses petits mais sincères souhaits. Elle voulait un sac, des Lego, des chaussures, un vélo et beaucoup de ballons volants. Des bénévoles et l'équipe de Trabzonspor ont pris l'initiative de réaliser ses désirs.

Le lâcher de milliers de ballons dans le ciel du stade avant le début du match contre Galatasaray est devenu un moment inoubliable pour Ela. La fillette a également participé à la cérémonie d'avant-match aux côtés des joueurs.