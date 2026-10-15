Hearts - Nordsjælland : compositions et direct commenté

71🔁
L'arbitre a interrompu le match car un changement doit être effectué, Claudio Braga quitte le terrain et Sabah Kerjota (Hearts) entre en jeu.
70
Niklas Højlund (Nordsjælland) concède un coup franc après une faute.
66🟨
Ce carton jaune était amplement mérité. Le tacle de Harry Milne (Hearts) a été très violent, et Damian Kos n'a pas hésité à l'avertir.
64🔁
Jens Olsen décide de faire un changement. Niklas Høyrup (Nordsjælland) entre en jeu à la place de Marc Brink.
64🔁
Changement. Runar Norheim quitte le terrain, remplacé par Lamin Sadio (Nordsjælland).
62
Nordsjælland semble retrouver son jeu et contrôle le ballon. Les superbes déplacements des attaquants permettent aux défenseurs de lancer l'action.
60
Match : Hearts – Nordsjælland. Score : 1-0. Commentaire : Possession – 52:48.
57
Christian Borchgrevink (Hearts) adresse un centre dangereux dans la surface, mais les défenseurs adverses interceptent le ballon.
55🟨
Ibrahim Adel (Nordsjaelland) est averti pour une faute. Damian Kos a eu une décision facile à prendre.
55
Les adversaires n'arrivent pas à approcher Joshua McPake (Hearts), il décoche enfin une frappe depuis la surface. Le ballon semblait cadré, mais il est passé tout près du poteau droit à la dernière seconde.
54
Grâce à un superbe tacle du défenseur, le corner de Nordsjaelland n'a rien donné.
51
Hearts contrôle le ballon, enchaîne quelques passes et attend une opportunité de frapper.
47🟨
Le jeu est interrompu car James Wilson (Hearts) écope d'un carton jaune.
46⏱
La seconde période a commencé.
45+2⏱
Damian Kos siffle la fin de la première mi-temps.
45+2
L'arbitre de touche a pris la bonne décision, et Hearts va obtenir un corner.
45+1
Joshua McPake (Hearts) décoche une frappe rasante de l'extérieur de la surface après un superbe raid solitaire. Le ballon se dirigeait vers le poteau droit, mais le gardien a réalisé un arrêt extraordinaire pour sauver son équipe.
45
Il y aura au moins 1 minute de temps additionnel.
45
Hearts obtient un corner.
45
Joshua McPake (Hearts) a manqué une belle occasion, son centre dans la surface a été bloqué par les défenseurs.
44🟨
Victor Nelsson (Nordsjaelland) est averti par l'arbitre et reçoit un carton jaune.
41
APPEL POUR UN PENALTY ! James Wilson (Hearts) s'effondre après un duel avec un défenseur. Tous les joueurs se ruent vers l'arbitre, mais il ne bronche pas. Le jeu continue.
40
Hearts a beaucoup plus le ballon en ce moment.
37
Noah Markmann (Nordsjælland) commet une faute sur un adversaire, et Damian Kos siffle.
33⚽1-0
But ! Oisín McEntee (Hearts) reprend le ballon qui traîne dans la surface et le loge dans le coin inférieur droit. Score : 1-0.
33
L'arbitre siffle, Hearts va tirer un corner.
31
Corner. Runar Norheim (Nordsjaelland) s'apprête à centrar dans la surface de réparation.
31
Ibrahim Adel (Nordsjaelland) a tenté de trouver un coéquipier dans la surface avec une super passe, mais un défenseur a bien lu le jeu et a intercepté.
28
Hearts - Nordsjaelland. Score : 0-0. Runar Norheim (Nordsjaelland) s'apprête à tirer un corner après qu'un des défenseurs a bien dégagé le ballon.
27
Faute de solutions, Lawrence Shankland (Hearts) tente sa chance de loin, mais sa frappe non cadrée passe nettement au-dessus de la barre.
23
Prince Amoako (Nordsjaelland) intercepte immédiatement le ballon mal ajusté. Il décoche une frappe précise de l'extérieur de la surface, mais le repousse sur le poteau droit et le danger est écarté.
21
Match : Hearts - Nordsjaelland. Score : 0-0. Commentaire : Possession de balle 53-47.
18
Nordsjælland aura une occasion sur corner.
16
Malchance ! Runar Norheim (Nordsjælland) contrôle superbement le centre et décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface, mais le ballon est contré par un défenseur et le danger est écarté.
13
Nordsjælland a eu une occasion de marquer sur corner, mais le défenseur a dégagé le ballon.
12
Prince Amoako (Nordsjaelland) a fait preuve d'un superbe talent individuel, a pénétré dans la surface de réparation et a tiré. Sa frappe dangereuse a été bloquée par un défenseur.
8
Hearts ralentit le rythme du match grâce à des passes en une ou deux touches. C'est très difficile pour les adversaires en ce moment, courir sans ballon demande un effort physique considérable.
5🟨
Claudio Braga (Hearts) écope d'un avertissement. Carton jaune.
4
Hearts a bien joué et obtient un corner.
4
Joshua McPake (Hearts) a failli créer une situation dangereuse, mais sa passe pour un coéquipier n'a pas fonctionné.
2
Le ballon est sorti, corner accordé. Nordsjælland aura l'occasion de créer une situation dangereuse devant le but adverse.
2
Prince Amoako (Nordsjaelland) centre dans la surface depuis l'aile, mais sa passe est bloquée.
1⏱
Le match d'aujourd'hui vient de commencer, profitez du jeu !
00:01
Les joueurs sont sur la pelouse et le match va bientôt commencer. Nordsjælland va donner le coup d'envoi.
00:00
Présentons l'arbitre principal du match d'aujourd'hui, il s'agit de Damian Kos.
00:00
Vous pouvez retrouver les détails de ce match ainsi que les compositions de départ des deux équipes.
00:00
Bonjour et bienvenue dans notre live textuel ! Nous vous ferons vivre en direct tout ce qui se passe sur le terrain. Les compositions d'équipes seront annoncées très prochainement.
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