Hearts - Nordsjælland : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Conférence entre Hearts et Nordsjælland débutera le 16 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Hearts : 1. Roys B., 2. Borchgrevink K., 10. Braga K., 64. Fegan-Walcott M., 5. McCart J., 6. McIntyre O., 15. McPake J., 78. Mendi L., 7. Miller K., 18. Milne H. (capitaine), 21. Wilson J.

Remplaçants de Hearts : 23. Altena J., 28. Clark Z., 17. Findley S., 30. Fulton R., 39. Gillis M., 19. Gendouz S., 11. Kabore P., 29. Kerjota S., 3. Kingsley S., 74. Mato R., 33. Pollock F., 9. Williams J.

Entraîneur de Hearts : Vranken V.

Composition de départ de Nordsjælland : 13. Hansen A., 14. Adel I., 10. Amoako P., 6. Brink M., 18. Janssen J., 5. Lahteenmaki J., 11. Lind A., 4. Markmann N., 25. Nelsson V., 23. Norheim R., 3. Salkvist T. (capitaine).

Remplaçants de Nordsjælland : 15. Akua S., 2. Ankersen P., 29. Bertelsen V., 16. Busk J., 22. Eriksson K., 49. Faber V., 21. Heyde M., 8. Roykjaer N., 37. Sadio L., 9. Solbakken O., 28. Walker M.

Entraîneur de Nordsjælland : Olsen J.