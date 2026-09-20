«Le problème n'était pas Salah !» : Thierry Henry critique sévèrement la direction de Liverpool

La légende du football mondial, l'ancien buteur français Thierry Henry, a exprimé une opinion tranchée et directe sur le récital sensationnel de Mohamed Salah dans le championnat turc. Après avoir quitté Liverpool en tant qu'agent libre à la fin de la saison dernière, à la surprise générale des fans, le « Roi Égyptien » a affronté samedi soir le champion en titre de la Süper Lig turque, Galatasaray, inscrivant un triplé avec Trabzonspor lors d'une victoire historique 4-0.

Topskills Sports UK Dans une interview accordée à, Thierry Henry a souligné l'injustice subie par l'ancien leader du club de la Mersey : « Tout le monde voit maintenant que Salah n'a jamais été le problème pour Liverpool. Peut-être que le problème venait de la direction du club, mais certainement pas du 'Roi Égyptien'. Il a marqué un triplé contre la meilleure équipe de Turquie, un tel joueur mérite le respect », a-t-il déclaré.

Alors, Liverpool a-t-il commis une erreur historique en laissant partir sa légende ? Quelle leçon ce retour en force de Mohamed Salah donne-t-il aux grands clubs européens, et l'attaquant égyptien peut-il mener Trabzonspor au titre ?

La débâcle de Galatasaray et la défense d'Henry : Chronique des événements

Chronique du derby sensationnel en Süper Lig turque et des réactions qui ont suivi :

Victoire 4-0 contre Galatasaray : Lors du choc décisif contre les champions en titre, Trabzonspor a affiché une domination totale à domicile ;

Premier triplé de Salah en Turquie : La star égyptienne a marqué trois buts, offrant trois points cruciaux à son équipe et éblouissant les fans turcs ;

Un départ en tant qu'agent libre : Le joueur a quitté Liverpool gratuitement à la fin de la saison dernière après avoir refusé de prolonger son contrat ;

La critique ouverte de Thierry Henry : La légende française a accusé les dirigeants de Liverpool de manque de professionnalisme et de ne pas avoir su apprécier leur star ;

Un coup porté à la direction du club : Henry a révélé que la cause réelle des crises au sein de l'équipe ne venait pas du joueur, mais des responsables gérant le club.

Le phénomène Mohamed Salah : Comparaison des statistiques entre Liverpool et Trabzonspor

Points tournants dans la carrière du buteur égyptien :

Paramètres et directions Dernière période à Liverpool Nouvelle étape à Trabzonspor Mode de départ du club Fin de contrat (agent libre) Leader principal et transfert vedette Dernier résultat sensationnel Relations conflictuelles avec la direction Lors du match contre Galatasaray triplé Score du match Temps de jeu et pression Victoire 4-0 de Trabzonspor Réaction des experts Tentatives de désignation comme problème Henry : « Un tel joueur mérite le respect » Niveau actuel Classe de haut niveau maintenue Devenu la star majeure du championnat turc

Analyse des experts : Que signifie la déclaration de Thierry Henry ?

Conclusions principales des commentateurs et analystes sportifs européens :

L'erreur stratégique de Liverpool : Laisser partir gratuitement une star mondiale pour le voir retrouver sa meilleure forme ailleurs est un échec majeur du management de Liverpool ;

Le caractère inébranlable de Salah : Malgré ses plus de 30 ans, l'attaquant égyptien a prouvé qu'il reste une figure décisive dans n'importe quel championnat européen ;

Le succès de Trabzonspor : En attirant Salah, le club turc est devenu non seulement un prétendant au titre, mais a aussi attiré l'attention du monde sur son championnat ;

Le facteur respect et reconnaissance : La reconnaissance d'une figure aussi influente que Thierry Henry joue un rôle immense dans la préservation de l'héritage de Salah dans l'histoire du football.

Les trois buts de Mohamed Salah contre Galatasaray ont été la réponse la plus forte aux dirigeants de Liverpool et le début d'une nouvelle ère.

Selon vous, la direction de Liverpool a-t-elle commis une erreur en ne conservant pas Salah, ou leur décision était-elle justifiée ? Mohamed Salah peut-il devenir champion de Turquie avec Trabzonspor ? Laissez vos avis et analyses en commentaire et partagez cette analyse avec vos amis fans de football !