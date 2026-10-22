Monaco — Fribourg : compositions et direct commenté

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Monaco — Fribourg : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Conférence entre Monaco et Fribourg débutera le 23 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Monaco : 1. Hradecky L. (capitaine), 2. Vanderson, 72. Sane S., 4. Teze J., 13. Mavissa S., 8. Camara L., 37. Diop E., 28. Coulibaly M., 10. Golovin A., 7. Déturbe M., 29. Brunner P.

Remplaçants de Monaco : 11. Abline M., 14. Biret M., 19. Cabral P., 31. Fati A., 16. Kohn P., 18. Minamino T., 20. Nazino, 22. Salisu M., 46. Subeir A., 40. Stawetski J., 49. Touré I., 6. Zakaria D.

Entraîneur de Monaco : Filipe Luís.

Composition de départ de Fribourg : 1. Backhaus M., 17. Kübler L., 28. Ginter M., 37. Rosenfelder M., 33. Makengo J., 8. Eggestein M. (capitaine), 16. Engelhardt Y., 19. Beste J., 14. Suzuki Y., 32. Grifo V., 31. Matanovic I.

Remplaçants de Fribourg : 42. Goto K., 30. Günter C., 9. Höler L., 24. Huth J., 22. Irie K., 5. Jung A., 6. Osterhage P., 7. Scherhant D., 29. Treu P., 20. Yamamoto R.

Entraîneur de Fribourg : Schuster J.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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