Le Bayern bat Fribourg à l'extérieur et dépasse Dortmund

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Le Bayern bat Fribourg à l'extérieur et dépasse Dortmund

Bundesliga allemandelors du match phare de la 7e journée, le Bayern Munich entraîné par Vincent Kompany a rendu visite à Fribourg qui réalise un excellent début de saison. Dans un match intense, les Munichois se sont imposés 3-1 avec autorité.

Fait marquant, les 4 buts de la rencontre ont été inscrits par des joueurs du Bayern : les visiteurs ont marqué trois fois, tout en concédant un but contre leur camp.

Domination constante et coup de grâce à la 90+5e minute

Les Munichois ont scellé le sort du match dès la première mi-temps :

  • 16e minute : Ouverture du score par Upamecano : Le défenseur Dayot Upamecano a profité d'une phase arrêtée pour donner l'avantage au Bayern (0-1) ;

  • 42e minute : La frappe de Gnabry : Peu avant la pause, Serge Gnabry a doublé la mise pour porter le score à 0-2 ;

  • 82e minute : Un but contre son camp inattendu : Lors d'une offensive de Fribourgen fin de match, le milieu du Bayern Bischof a marqué contre son camp, réduisant l'écart (1-2) ;

  • 90+5e minute : Le coup final d'Olise : Dans les dernières secondes du temps additionnel, Michael Olise a conclu une contre-attaque rapide pour sceller le score (1-3).

Classement : 17 points et leadership en Bundesliga

Cette victoire importante clarifie la situation en haut du tableau :

  • Le Bayern en tête : Grâce à ces 3 points, les Munichois atteignent 17 points et dépassent leur rival historique, le Borussia Dortmund (17 points), à la différence de buts, pour s'emparer de la 1ère place ;

  • Fribourg reste dans le top 3 : Malgré la défaite, les locaux conservent la 3e place du championnat avec 13 points .

Feuille de match :

Bundesliga. 7e journée

Fribourg — Bayern 1-3

25 octobre, Europa-Park Stadion

  • Buts : Bischof 82 (csc) — Upamecano 16, Gnabry 42, Olise 90+5.

  • Fribourg : Beckhaus, Suzuki, Beste (Iriye, 63), Ginter, Lienhart (Rosenfelder, 77), Makengo, Osterhage (Yamamoto, 58), Thiede, Höler (Matanovic, 58), Scherhant (Grifo, 77), Eggestein.

  • Bayern : Urbig, Stanisic (Boey, 61), Tah, Upamecano, Brown (Davies, 73), Bischof, Laimer, Carl (Ito, 86), Olise, Gnabry (Saibari, 61), Kane.

  • Avertissements : Höler 25, Beste 55, Tah 65, Eggestein 85.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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