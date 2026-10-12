Fribourg arrache la victoire à la 85e minute et prend la tête du classement

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Fribourg arrache la victoire à la 85e minute et prend la tête du classement

La Bundesligaa conclu les matchs de la 5e journée. L'événement marquant de cette journée a été la détermination sans faille du SC Fribourg, qui s'est hissé au sommet du classement. Malgré une infériorité numérique, l'équipe a décroché une victoire cruciale 2-1 contre Schalke 04.

Par ailleurs, dans une autre rencontre intéressante de la journée, Cologne a battu le Borussia Mönchengladbach, en grande difficulté, sur son terrain.

La victoire dramatique de Fribourg : Carton rouge et but à la 85e minute

Dans le match disputé sur la pelouse de Fribourg, les deux équipes ont offert aux supporters un combat intense et plein de suspense :

  • Échange de buts rapides : Maximilian Eggestein a ouvert le score pour les locaux dès la 10e minute, mais Kenan Karaman a rétabli l'équilibre à la 30e minute pour porter le score à 1-1 ;

  • Expulsion et défi : À la 64e minute, le joueur de Fribourg, Suzuki, a reçu un carton rouge et a été expulsé, obligeant les locaux à jouer le reste du match en infériorité numérique ;

  • Le coup décisif de Goto : Malgré leur infériorité numérique, les hôtes ne se sont pas avoués vaincus et ont inscrit le but de la victoire à la 85e minute grâce à une frappe précise de Kento Goto (2-1) ;

  • Bond au classement : Après cette victoire, Fribourg porte son total à 13 points et devient le leader solitaire de la Bundesliga. Schalke, battu, reste à la 13e place avec 5 points.

Cologne solide à domicile, le Borussia Mönchengladbach en pleine crise

Dans un autre duel de la journée, l'équipe de Mönchengladbach, devenue outsider, a encaissé un nouveau coup dur :

  • Victoire 2-1 : Pour Cologne, les buts de Johannesson à la 26e minute et d'Al Mala à la 67e minute ont suffi, les visiteurs n'ayant pu répondre qu'une seule fois (Joe Scally à la 39e minute) ;

  • Série sans point pour l'outsider : Avec 7 points après 5 journées, Cologne se classe 10e. Le Borussia Mönchengladbach, qui n'a récolté aucun point depuis le début de la saison (0 point), reste à la dernière place, la 18e.

La 5e journée de Bundesliga a été riche en résultats surprenants, et la victoire de Fribourg en infériorité numérique témoigne des grandes ambitions de l'équipe cette saison.

FribourgSchalkeCologneBundesligaFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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