9e journée de Bundesliga : Fribourg bat l'Union Berlin, Hoffenheim s'impose face à Schalke

Les deux derniers matchs de la 9e journée de Bundesliga allemande ont eu lieu. Ces rencontres, qui ont clôturé la journée, étaient particulièrement importantes pour les équipes luttant pour le podium et celles cherchant à sortir de la zone de relégation.

Fribourg a battu l'Union Berlin à domicile de manière convaincante, retrouvant ainsi sa place dans le trio de tête. Dans le dernier match de la journée, Hoffenheim a enregistré une victoire cruciale face à Schalke sur sa pelouse.

Dernier jour de la journée : Victoires et moments clés

Les deux rencontres ont été intenses et disputées à un rythme élevé :

La pression de Fribourg en seconde période (2:0) : Les hôtes ont intensifié leur jeu après la pause. Rani Khedira a ouvert le score contre son camp à la 55e minute, puis Yuito Suzuki a inscrit le deuxième but à la 67e minute, assurant le retour de son équipe à la 3e place.

Les frappes décisives de Hoffenheim en première période (2:1) : Ayant pris l'initiative dès le début, les locaux ont pris l'avantage grâce aux buts d'Asllani à la 10e minute et de Lemperle à la 26e minute. Bien que l'attaquant de Schalke, Adamu, ait réduit l'écart à la 81e minute, cela n'a pas suffi à sauver les visiteurs de la défaite.

Bundesliga. Derniers résultats de la 9e journée

Fribourg — Union Berlin 2:0 8 novembre, Europa-Park Stadion Buts : Khedira (55, c.s.c), Suzuki (67).

Hoffenheim — Schalke 2:1 8 novembre, PreZero Arena Buts : Asllani (10), Lemperle (26) — Adamu (81).

Situation au classement

À l'issue de la 9e journée, la position des équipes au classement est la suivante :