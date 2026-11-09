9e journée de Bundesliga : Fribourg bat l'Union Berlin, Hoffenheim s'impose face à Schalke

·32·Sport
9e journée de Bundesliga : Fribourg bat l'Union Berlin, Hoffenheim s'impose face à Schalke

Les deux derniers matchs de la 9e journée de Bundesliga allemande ont eu lieu. Ces rencontres, qui ont clôturé la journée, étaient particulièrement importantes pour les équipes luttant pour le podium et celles cherchant à sortir de la zone de relégation.

Fribourg a battu l'Union Berlin à domicile de manière convaincante, retrouvant ainsi sa place dans le trio de tête. Dans le dernier match de la journée, Hoffenheim a enregistré une victoire cruciale face à Schalke sur sa pelouse.

Dernier jour de la journée : Victoires et moments clés

Les deux rencontres ont été intenses et disputées à un rythme élevé :

  • La pression deFribourg en seconde période (2:0) : Les hôtes ont intensifié leur jeu après la pause. Rani Khedira a ouvert le score contre son camp à la 55e minute, puis Yuito Suzuki a inscrit le deuxième but à la 67e minute, assurant le retour de son équipe à la 3e place.

  • Les frappes décisives de Hoffenheim en première période (2:1) : Ayant pris l'initiative dès le début, les locaux ont pris l'avantage grâce aux buts d'Asllani à la 10e minute et de Lemperle à la 26e minute. Bien que l'attaquant de Schalke, Adamu, ait réduit l'écart à la 81e minute, cela n'a pas suffi à sauver les visiteurs de la défaite.

Bundesliga. Derniers résultats de la 9e journée

  • Fribourg — Union Berlin 2:0

    8 novembre, Europa-Park Stadion

    Buts : Khedira (55, c.s.c), Suzuki (67).

  • Hoffenheim — Schalke 2:1

    8 novembre, PreZero Arena

    Buts : Asllani (10), Lemperle (26) — Adamu (81).

Situation au classement

À l'issue de la 9e journée, la position des équipes au classement est la suivante :

Rang

Équipe

Matchs

Points

État / Position

3

Fribourg

9

19

Retour à la 3e place grâce à la victoire

9

Hoffenheim

9

12

Solidement installé au milieu de tableau

16

Union Berlin

9

7

Reste dans la zone dangereuse après la défaite

17

Schalke

9

6

Parmi les outsiders, à la 17e place

BundesligaFribourgHoffenheimUnion BerlinFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Bayern bat Fribourg à l'extérieur et dépasse DortmundLe Bayern bat Fribourg à l'extérieur et dépasse Dortmund25 octobre 23:54Union Berlin — Dortmund : compositions et direct commentéUnion Berlin — Dortmund : compositions et direct commenté17 octobre 17:27Monaco — Fribourg : compositions et direct commentéMonaco — Fribourg : compositions et direct commenté22 octobre 23:30Le Bayer bat Fribourg à domicile et intègre le top 4Le Bayer bat Fribourg à domicile et intègre le top 418 octobre 21:23Bayer Leverkusen — Fribourg : compositions et direct commentéBayer Leverkusen — Fribourg : compositions et direct commenté18 octobre 17:22Fribourg — Jablonec : compositions et direct commentéFribourg — Jablonec : compositions et direct commenté15 octobre 22:46
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
L'analyse inattendue de Kasparov : Qui a l'avantage dans le duel pour le titre mondial entre Gukesh et Sindarov ?
L'analyse inattendue de Kasparov : Qui a l'avantage dans le duel pour le titre mondial entre Gukesh et Sindarov ?