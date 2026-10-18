Bayer Leverkusen — Fribourg : compositions et direct commenté
La rencontre de Bundesliga entre le Bayer Leverkusen et Fribourg débutera le 18 octobre à 18h30 (heure de Tachkent).
Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.
Composition de départ du Bayer Leverkusen : 1. Flekken M., 19. Diaby M., 6. Fernandes E., 24. Garcia A., 3. Gutierrez M., 30. Maza I., 2. Medina F., 9. Moreira A., 4. Quansah J., 14. Schick P., 12. Tapsoba E.
Remplaçants du Bayer Leverkusen : 8. Andrich R., 5. Badé L., 28. Blaswich J., 22. Boniface V., 7. Hofmann J., 17. Lucas, 15. Oermann T., 23. Tella N., 10. Tillman M.
Entraîneur du Bayer Leverkusen : Martinez X.
Composition de départ de Fribourg : 1. Backhaus M., 19. Beste J., 8. Eggestein M., 16. Engelhardt Y., 28. Ginter M., 42. Goto K., 3. Lienhart P., 33. Makengo J., 31. Matanovic I., 7. Scherhant D., 29. Treu P.
Remplaçants de Fribourg : 32. Grifo V., 30. Günter C., 9. Höler L., 22. Irie K., 17. Kübler L., 21. Müller F., 6. Osterhage P., 37. Rosenfelder M., 20. Yamamoto R.
Entraîneur de Fribourg : Schuster J.
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