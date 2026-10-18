Le Bayer bat Fribourg à domicile et intègre le top 4

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Le Bayer bat Fribourg à domicile et intègre le top 4

Bundesliga allemandedans le cadre de la 6e journée, deux équipes de haut de tableau se sont affrontées : Bayer et Fribourg au sein de la magnifique BayArena de Leverkusen.

Lors de ce duel intense du 18 octobre, bien que menés au score, les locaux ont renversé la vapeur grâce à la performance étincelante de l'attaquant tchèque Patrik Schickqui a marqué et délivré une passe décisive pour une victoire 2-1.

Ouverture rapide, égalisation de Maza et but décisif de Schick

La rencontre a débuté par une pression inattendue des visiteurs :

  • Sherhant ouvre le score : À la 14e minute, une contre-attaque de Fribourg a porté ses fruits, Sherhant marquant d'une frappe précise pour donner l'avantage aux visiteurs — 0-1 ;

  • Égalisation de Maza : Les joueurs de Leverkusen n'ont pas tardé à réagir. À la 19e minute, sur une passe de Patrik Schick, Maza a rétabli l'équilibre — 1-1 ;

  • Le but de la victoire à la 76e minute : Dominateur en seconde période, le Bayer a atteint son objectif à la 76e minute : Patrik Schick a trompé le gardien adverse pour assurer la victoire finale 2-1.

Feuille de match

Bundesliga. 6e journée

Bayer — Fribourg 2-1

18 octobre, BayArena.

Buts: Maza (19e), Schick (76e) — Sherhant (14e).

Avertissement : Treub (39e).

  • Bayer : Flekken, Kwanzaa, Tapsoba, Medina, Gutiérrez, García, Fernandes, Diaby (Tillman, 73e), Maza (Hofmann, 84e), Daniel (Tella, 59e), Schick.

  • Fribourg : Beckhaus, Treub (Kübler, 64e), Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhart (Osterhage, 77e), Beste (Iri, 77e), Goto (Höler, 65e), Sherhant (Grifo, 89e), Matanović.

Classement

Grâce à cette victoire, de la Bundesliga la compétition s'intensifie parmi les leaders :

  • Le Bayer monte à la 4e place : Le club de Leverkusen porte son total à 13 points et s'installe solidement à la 4e place du classement ;

  • Fribourg dans le trio de tête : Malgré la défaite, Fribourg compte également 13 points et conserve sa 3e place grâce à une meilleure différence de buts.

BayerFribourgPatrik SchickBayArenaBundesliga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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