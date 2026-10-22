Thun - Hajduk Split : compositions et direct commenté

88 L'équipe visiteuse contrôle le rythme du match grâce à des passes courtes précises.

86 Marko Livaja (Hajduk Split) reprend bien le coup franc, mais sa tête à bout portant frôle le poteau gauche.

86 Marko Livaja (Hajduk Split) a clairement retenu son adversaire pour l'empêcher d'avoir le ballon, et l'arbitre a immédiatement interrompu le jeu.

85 Superbe centre de Fabio Fehr (Thun) dans la surface de réparation, intercepté par les défenseurs.

84 Khalil Fayad quitte le terrain, remplacé par Alec Van Hoorenbeeck (Hajduk Split).

84 Changement. Carlos Martin (Hajduk Split) remplace Abdoulie Sanyang.

83 Gian-Luca Privitelli décide de faire un changement. Simon Lengen remplace Nils Reichmuth pour Thoune.

81 Nils Reichmuth (Thun) ne respecte pas la règle d'or : « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Il commet une faute grossière, ne laissant d'autre choix à Jarred Gillett que de siffler.

78 Remplacement. Leander Dendoncker remplace Alberto del Moral (Hajduk Split).

78 L'arbitre a signalé un changement. Marko Livaja (Hajduk Split) remplace Michele Šego.

77 Un changement a lieu. Brighton Labo quitte le terrain et Gian Luca Privitelli donne les dernières consignes tactiques à Riccardo Braschi (Thun).

77 Changement. Dorian Derbacci (Thun) remplace Justin Roth.

76 Les joueurs de Thoune se font des passes courtes.

74 Occasion ! Brighton Labo a trouvé Noa Christopherson (Thoun) d'une superbe passe, mais il a raté le cadre, sa frappe depuis la surface est passée tout près du poteau gauche !

73 Carton jaune pour une faute de Nils Reichmuth (Thoune). Jarred Gillet n'a pas hésité à prendre cette décision.

72 Nombre de fautes – 19:12.

70 Changement en préparation. Dario Melnjak (Hajduk Split) entre en jeu à la place de Marin Sotiček.

70 Gian Luca Privitelli décide de faire du sang neuf, Nassim Zoukit (Thun) entre en jeu à la place de Nico Mayer.

70 L'entraîneur principal décide de procéder à un changement : Furkan Dursun quitte le terrain, remplacé par Noah Christopherson (Thun).

68 Marco Bürki (Thun) récupère le ballon et réagit avec colère au coup de sifflet de Jarred Gillett. L'arbitre désigne immédiatement le point de penalty. Une énorme opportunité pour le Hajduk Split.

68 Thoune - Hajduk Split. Score : 0-1. Michele Sego (Hajduk Split) a manqué un penalty.

68 Michele Šego (Hajduk Split) prend ses responsabilités et place déjà le ballon.

66 Brighton Labe (Thun) récupère le ballon après un corner et décoche une frappe rapide depuis l'extérieur de la surface. Cependant, sa tentative passe largement au-dessus de la barre transversale.

65 Thoon se charge du corner.

65 Après un coup franc de moyenne distance tiré par Thoune, un défenseur a contré le ballon. Corner. Il y aura une opportunité pour Thoune.

64 Dario Marešić (Hajduk Split) écope d'un carton jaune pour avoir couru après l'arbitre en lui criant dessus.

63 Marco Bürki (Thoune) récupère le ballon et réagit avec colère au coup de sifflet de Jarred Gillett. L'arbitre désigne immédiatement le point de penalty. Énorme opportunité pour Hajduk Split.

63 Olivier Mambwa (Thun) commet une faute grossière en taclant, et Jarred Gillett siffle.

62 Le nombre de spectateurs présents au match d'aujourd'hui est de 10 000.

61 Brighton Labo (Thun) est signalé hors-jeu !

60 Le jeu est interrompu. Nils Reichmuth (Thun) commet une faute dans la lutte pour le ballon. Conscient de son geste, il ne fait aucune contestation ni geste.

58 Matthias Kait (Thun) commet une faute et Jarred Gillett siffle.

57 Justin Roth (Thun) écope d'un carton jaune pour une faute.

56 Le défenseur bloque courageusement la frappe de Brighton Labe (Thun) dans la surface de réparation.

55 Nils Reichmuth (Thoune) s'engage de façon très agressive dans la lutte pour le ballon et Jarred Gillet siffle une faute.

54 Jean Bamert (Thun) adresse un long ballon à la recherche d'un coéquipier, mais sa tentative est infructueuse et ils perdent le ballon.

53 Fabio Fehr (Thoune) a raté une énorme occasion ! Il a armé une superbe frappe depuis la surface, mais le ballon est passé tout près du poteau droit.

51 L'arbitre a sifflé car Mattias Käit (Thun) a commis une faute très violente dans la lutte pour le ballon.

50 Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) a tenté d'éliminer un adversaire, mais le ballon a été dégagé.

47 Jarred Gillett avertit Alberto del Moral (Hajduk Split) d'un carton jaune pour un tacle dur.

47 Marin Sotiček (Hajduk Split) tente de progresser, mais le défenseur adverse dégage le ballon.

46 La pause est terminée et la seconde période est sur le point de commencer.

45+3 Coup de sifflet de l'arbitre, c'est la mi-temps, les joueurs regagnent les vestiaires.

45+1 Thun a tiré le corner, mais l'intervention sûre des défenseurs a anéanti l'occasion de but.

45+1 Fabio Fehr (Thun) adresse un centre rasant dans la surface, mais les défenseurs bloquent. Le ballon sort et Thun obtient un corner.

45 Au moins 2 minutes seront ajoutées au temps réglementaire.

44 Fabio Fehr (Thun) a reçu le ballon et a tiré de l'extérieur de la surface, mais un défenseur a contré le tir.

42 Fabio Fehr (Thun) aurait dû savoir qu'une telle intervention est contraire aux règlement. Il a été beaucoup trop imprudent dans ce duel, ne laissant pas d'autre choix à Jarred Gillett que de siffler.

41 Khalil Fayad (Hajduk Split) commet une faute grossière et Jarred Gillet siffle l'infraction.

40 Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) adresse un centre rasant imécis dans la surface, mais un défenseur repousse. Si cette passe était passée, ça aurait probablement fait mouche.

38 Le jeu est interrompu car Michele Šego (Hajduk Split) est signalé hors-jeu.

37 Aucun danger suite au corner, Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) ayant dégagé le ballon hors des limites. Sortie de but pour Thoune.

36 Michele Šego (Hajduk Split) a tenté de trouver un coéquipier dans la surface de réparation avec une superbe passe, mais l'un des défenseurs a bien lu la situation et a contré le ballon. Le ballon est sorti, et l'arbitre assistant a accordé un corner. Corner pour Hajduk Split.

35 Šimun Hrgović (Hajduk Split) frappe au-dessus de la barre transversale.

34 Dalisson de Almeida (Hajduk Split) envoie le corner dans la surface, mais la défense dégage facilement.

34 Marin Sotiček (Hajduk Split) s'est retrouvé seul à l'angle de la surface et a décoché une frappe puissante vers le coin droit, mais Niklas Steffen a réalisé un superbe arrêt à deux mains pour repousser le ballon. Belle action de Hajduk Split qui obtient un corner.

30 Jarred Gillet n'a pas pu ignorer la grossière faute d'Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) et a sifflé.

28 Fabio Fehr (Thun) commet une faute et l'arbitre siffle pour signaler l'infraction.

25 Le ballon est contré par un défenseur et arrive dans les pieds de Furkan Dursun (Thoune), qui frappe instantanément depuis la surface, mais le ballon passe juste à côté du poteau droit.

24 Brighton Labeu a raté une énorme occasion. Il s'est retrouvé seul face à Toni Silić dans la surface et a tenté de placer le ballon au ras du sol au centre, mais le gardien a réalisé un arrêt exceptionnel.

23 Dalisson de Almeida (Hajduk Split) envoie le ballon dans la surface, mais un défenseur repousse. Le ballon sort des limites. Hajduk Split va obtenir un corner.

23 Toni Silić (Hajduk Split) tire le corner, mais la défense intervient solidement.

22 Brighton Labo a pénétré dans la surface mais n'a pas trouvé d'espace pour frapper. Le ballon est sorti en touche et Hajduk Split va la jouer.

21 Fabio Fehr (Thun) tire le corner, mais les défenseurs adverses dégagent le ballon.

20 Khalil Fayad (Hajduk Split) commet une faute et Jarred Gillett siffle pour signaler l'infraction.

19 Match Thoune - Hajduk Split. Score : 0-1. Possession : 33:67.

17 But ! Dalisson de Almeida (Hajduk Split) est le premier à récupérer le ballon perdu dans la surface et trompe le gardien d'une frappe précise dans le coin inférieur gauche. 0-1 !

14 Les joueurs du Hajduk Split multiplient les passes courtes pour percer la défense adverse et lancer un contre rapide.

13 Marin Sotiček (Hajduk Split) a éliminé ses adversaires, mais le défenseur a réussi à lui subtiliser le ballon.

11 Marin Sotiček (Hajduk Split) envoie un centre dans la surface de réparation, mais les défenseurs interceptent le ballon.

9 Jarred Gillett siffle et sanctionne une faute grossière de Jan Bamert (Thoune) dans la lutte pour le ballon.

8 Brighton Labe (Thoune) s'est créé de l'espace et a tenté de centrer dans la surface. Cependant, un défenseur a tendu le pied au moment crucial pour dégager le ballon.

7 L'arbitre de touche a levé son drapeau. Furkan Dursun (Thun) est signalé hors-jeu.

5 Jarred Gillett a interrompu le jeu en raison d'une faute tactique commise par Brighton Labeau (Thun).

4 Michele Šego (Hajduk Split) a repris le centre dans la surface et a tiré vers le centre du but, mais Niklas Steffen était bien placé et a facilement capté le ballon.

3 Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) est au sol après une faute, les soigneurs sont entrés sur la pelouse pour le prendre en charge.

3 Olivier Mambwa (Thun) s'écroule dans la surface, mais l'arbitre rejette immédiatement les protestations.

2 Jarred Gillett voit parfaitement l'action et signale une faute de Furkan Dursun (Thoune).

1 Le match d'aujourd'hui vient de commencer, profitez de la rencontre !

00:01 Les joueurs sont sur le terrain et Hajduk Split donne le coup d'envoi.

00:00 L'arbitre du match d'aujourd'hui sera Jarred Gillett.

00:00 Dans les détails du match, vous pouvez consulter les compositions d'équipes avant le début de la rencontre.