Twente - Thun : compositions et direct commenté

·2·Sport
Twente - Thun : compositions et direct commenté

La rencontre Twente - Thun dans le cadre de la Ligue Conférence débutera le 16 octobre à 00:00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Twente : 16. Drommel J., 29. Adelgaard A., 4. Niystad R., 27. Orjaseter S., 3. Propper R. (capitaine), 11. Rots D., 10. Taha Y., 28. van Rooij B., 9. Weghorst W., 8. Weidmann D., 6. Zerrouki R.

Remplaçants de Twente : 18. Bavuah J., 31. Gerritsen J., 14. Hlynsson K., 24. Kurowski K., 39. Meijlink J., 26. Nagel B., 22. Pasveer R., 7. Pjaca M., 2. Rosiak M., 17. Thorvaldsen F., 20. van den Belt T., 25. Vennegoor of Hesselink L.

Entraîneur de Twente : van den Brom J.

Composition de départ de Thun : 1. Steffen N., 19. Bamert J. (capitaine), 5. Bürgy N., 9. Dursun F., 47. Fehr F., 14. Kyeremateng M., 15. Kristal P., 96. Labo B., 2. Mambimbi O., 70. Reichmuth N., 16. Roth J.

Remplaçants de Thun : 20. Braski R., 26. Christoffersson N., 37. Dähler L., 21. Dervaci D., 80. Längen S., 30. Meyer N., 54. Passavant L., 25. Spycher T., 18. Strannegård T., 22. Valty D., 13. Zukit N.

Entraîneur de Thun : Privitelli G. L.

TwenteThunLigue ConférenceFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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