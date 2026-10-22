Pourquoi Messi veut-il marquer l'histoire ? La déclaration inattendue de la légende du football mondial

·7·Sport
Pourquoi Messi veut-il marquer l'histoire ? La déclaration inattendue de la légende du football mondial

L'un des plus grands représentants de l'histoire du football, ancien capitaine et leader de l'équipe nationale d'Argentine Lionel Messi a partagé ses réflexions sur la façon dont il souhaite que les générations futures se souviennent de lui et sur l'héritage qu'il laisse dans le football.

La déclaration sincère et émouvante de la star de 39 ans, qui a récemment fait ses adieux officiels à l'équipe nationale et mis fin à sa carrière internationale, a été publiée par The Touchline .

« Je ne me suis pas arrêté sur le chemin de mes rêves » : la philosophie de Messi

En évoquant les principes et les aspirations qui ont guidé sa carrière, le champion du monde a exprimé les points importants suivants :

  • La définition de la grandeur : « Je veux qu'on se souvienne de moi non pas simplement comme un joueur à succès, mais comme un véritable grand sportif ;

  • Succès et défaites : J'ai toujours lutté sans relâche pour mes rêves et mes objectifs. Parfois je les ai atteints, parfois non — cela fait partie intégrante du sport ;

  • Une lutte sans fin : Mais le plus important, c'est que je n'ai jamais cessé de donner tout ce que j'avais pour conquérir tous les trophées et sommets rencontrés sur mon chemin », a souligné la star argentine.

Un parcours légendaire : de la Catalogne à Miami

Lionel Messiet sa carrière inégalée en club et en sélection occupent une place particulière dans les annales du sport moderne :

  • Au niveau des clubs : Messi a passé l'âge d'or de sa carrière au FC Barcelone, atteignant les sommets les plus élevés. Il a ensuite joué pour le PSG en France et, depuis l'été 2023, il ravit les fans au sein du club américain Inter Miami ;

  • Le point final sur la scène internationale : Après avoir remporté tous les titres majeurs comme la Coupe du Monde et la Copa América, Messi a terminé son ère sous le maillot de l'Albiceleste avec honneur à 39 ans.

Cette déclaration de Messi montre une fois de plus qu'il reste non seulement un détenteur de records et de titres, mais aussi un véritable symbole de courage et de loyauté pour des millions de jeunes.

Lionel MessiÉquipe d'ArgentineInter MiamiFC BarceloneFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Sensation attendue à Londres : Messi assistera à la cérémonie du Ballon d'Or avec sa familleSensation attendue à Londres : Messi assistera à la cérémonie du Ballon d'Or avec sa famille12 octobre 20:07Lionel Messi fait ses adieux en larmes au MonumentalLionel Messi fait ses adieux en larmes au Monumental7 octobre 12:49Cristiano Ronaldo laisse un commentaire inattendu sur le départ de Messi de l'équipe nationaleCristiano Ronaldo laisse un commentaire inattendu sur le départ de Messi de l'équipe nationale7 octobre 23:31Le milieu du Real, Mastantuono, réagit avec émotion aux adieux de Messi en sélectionLe milieu du Real, Mastantuono, réagit avec émotion aux adieux de Messi en sélection7 octobre 15:48Qu'a dit le président argentin Javier Milei à propos de Lionel Messi ?Qu'a dit le président argentin Javier Milei à propos de Lionel Messi ?7 octobre 14:58Le magicien brésilien adresse un message émouvant à Messi après sa retraite internationaleLe magicien brésilien adresse un message émouvant à Messi après sa retraite internationale7 octobre 14:41
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran