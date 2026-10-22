Pourquoi Messi veut-il marquer l'histoire ? La déclaration inattendue de la légende du football mondial

L'un des plus grands représentants de l'histoire du football, ancien capitaine et leader de l'équipe nationale d'Argentine Lionel Messi a partagé ses réflexions sur la façon dont il souhaite que les générations futures se souviennent de lui et sur l'héritage qu'il laisse dans le football.

La déclaration sincère et émouvante de la star de 39 ans, qui a récemment fait ses adieux officiels à l'équipe nationale et mis fin à sa carrière internationale, a été publiée par The Touchline .

« Je ne me suis pas arrêté sur le chemin de mes rêves » : la philosophie de Messi

En évoquant les principes et les aspirations qui ont guidé sa carrière, le champion du monde a exprimé les points importants suivants :

La définition de la grandeur : « Je veux qu'on se souvienne de moi non pas simplement comme un joueur à succès, mais comme un véritable grand sportif ;

Succès et défaites : J'ai toujours lutté sans relâche pour mes rêves et mes objectifs. Parfois je les ai atteints, parfois non — cela fait partie intégrante du sport ;

Une lutte sans fin : Mais le plus important, c'est que je n'ai jamais cessé de donner tout ce que j'avais pour conquérir tous les trophées et sommets rencontrés sur mon chemin », a souligné la star argentine.

Un parcours légendaire : de la Catalogne à Miami

Lionel Messiet sa carrière inégalée en club et en sélection occupent une place particulière dans les annales du sport moderne :

Au niveau des clubs : Messi a passé l'âge d'or de sa carrière au FC Barcelone, atteignant les sommets les plus élevés. Il a ensuite joué pour le PSG en France et, depuis l'été 2023, il ravit les fans au sein du club américain Inter Miami ;

Le point final sur la scène internationale : Après avoir remporté tous les titres majeurs comme la Coupe du Monde et la Copa América, Messi a terminé son ère sous le maillot de l'Albiceleste avec honneur à 39 ans.

Cette déclaration de Messi montre une fois de plus qu'il reste non seulement un détenteur de records et de titres, mais aussi un véritable symbole de courage et de loyauté pour des millions de jeunes.