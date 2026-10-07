Le capitaine légendaire du football argentin Lionel Messiet la fin de son incroyable épopée de 21 ans sous le maillot national ont profondément ému non seulement les vétérans du sport mondial, mais aussi la jeune génération argentine. Le talentueux milieu de terrain Real Madrid , appartenant légalement au club madrilène et actuellement prêté à l'équipe italienne de la Fiorentina , Franco Mastantuono , a exprimé sa vive émotion suite au départ du capitaine.

Le célèbre insider Fabrizio Romano a partagé sur ses réseaux sociaux les mots sincères du jeune joueur envers son héros d'enfance.

« Je suis très ému » : L'hommage de la nouvelle génération à son idole

Mastantuono, qui a gravi les échelons au sein du système de River Plate il y a seulement quelques années et qui suivait les exploits de Messi lors du Mondial 2022 devant son écran, n'a pas caché ses sentiments :

Amour pour l'idole : « Je suis très ému, car Messi est mon idole depuis l'enfance. Je l'aime vraiment beaucoup », a avoué le talent de 19 ans ;

Héritage générationnel : Pour la nouvelle vague de footballeurs argentins, Lionel Messi s'est révélé être bien plus qu'un capitaine : une étoile directrice et une icône pour le football national.

Une soirée inoubliable au « Monumental » : 3-0 et un récital complet

À 39 ans, Lionel Messi a disputé son match d'adieu officiel avec l'équipe nationale d'Argentine au célèbre stade « Monumental » de Buenos Aires face au Bénin :

Large victoire : Les Argentins, dirigés par Lionel Scaloni, ont remporté une victoire convaincante 3-0 face à leurs adversaires africains ;

Le point final du capitaine : Lors de cette soirée festive, Messi a transformé un penalty avec précision et a délivré deux passes décisives à ses coéquipiers ;

Statistiques historiques : Avec ce résultat, Lionel Messi clôt sa carrière internationale avec un total de 208 sélections, 126 buts et 70 passes décisives, scellant des records éternels.

L'hommage sincère de jeunes stars argentines comme Franco Mastantuono prouve une fois de plus que l'héritage laissé par Messi vivra longtemps dans le cœur de la nouvelle génération.