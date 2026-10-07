Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine Lionel Messiet la fin de son incroyable parcours de 21 ans sous le maillot national ont suscité une vive émotion dans le monde entier, et particulièrement au sein des plus hautes instances de l'État argentin. Le président du pays, Javier Milei a publié une déclaration spéciale sur ses réseaux sociaux après le match d'adieu du légendaire buteur, exprimant sa gratitude au capitaine au nom de tout le peuple.

Le chef de l'État a souligné la joie que le capitaine de 39 ans a apportée à l'équipe nationale et à tout le peuple argentin, ainsi que sa place unique dans l'histoire du football.

« Tu es le meilleur de l'histoire » : le message de Javier Milei

Le président argentin a exprimé ses pensées passionnées et sincères sur sa page X (anciennement Twitter) :

Gratitude au nom de toute la nation : « Lionel Messi, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné ! Tu es sans aucun doute le meilleur de l'histoire », a écrit le président ;

Magie et dévouement sur le terrain : « Merci beaucoup pour toute la magie que tu nous as offerte sur et en dehors du terrain, Lionel Messi. Tu as montré au monde entier qu'en travaillant dur, il est possible d'atteindre ce qui semblait impossible » ;

Appel au patriotisme : « Messi est un joueur d'un niveau incroyable ! En avant, l'Argentine ! ».

Triomphe au « Monumental » : 3-0 et victoire totale

Lionel Messi a disputé son match d'adieu avec l'équipe nationale d'Argentine contre l'équipe nationale du Bénin :

Une fin digne : La rencontre, qui s'est déroulée au célèbre stade « Monumental » de Buenos Aires, s'est terminée par une victoire convaincante de 3-0 pour les Argentins ;

Le récital du capitaine : Messi a transformé un penalty sans faille et a délivré deux passes décisives, transformant cette soirée d'adieu en une véritable fête.

Ce vibrant hommage du chef de l'État de Lionel Messi a prouvé une fois de plus qu'il n'est pas seulement une star du sport, mais qu'il est devenu un véritable symbole de l'unité, de la résilience et de la fierté nationale argentine.