Cristiano Ronaldo laisse un commentaire inattendu sur le départ de Messi de l'équipe nationale

·4·Sport
Cristiano Ronaldo laisse un commentaire inattendu sur le départ de Messi de l'équipe nationale

L'une des pages les plus brillantes de l'histoire du football mondial est officiellement tournée. L'octuple Ballon d'Or, champion du monde Lionel Messi a annoncé la fin définitive de sa carrière avec l'équipe nationale d'Argentine. L'attaquant a publié un message d'adieu spécial sur ses réseaux sociaux, dédié à ses longues années sous le maillot national.

L'aspect le plus émouvant de cet événement historique a été le commentaire sincère et chaleureux laissé par la star portugaise, son grand rival sur le terrain pendant près de vingt ans, Cristiano Ronaldo en réponse à cette annonce.

Le grand respect de Ronaldo : « Ton héritage vivra pour toujours »

Le profond respect mutuel entre les deux légendes, au-delà du terrain, s'est manifesté dans les mots touchants écrits par Ronaldo :

  • La reconnaissance de la grandeur : « Leo, tu as défendu l'honneur de ton pays pendant tant d'années et ton héritage vivra pour toujours », a écrit Cristiano ;

  • Respect et sincérité infinis : « J'ai un respect infini pour tous tes accomplissements avec l'Argentine. Je t'embrasse », a conclu le buteur portugais avec sincérité.

Ce commentaire a rapidement accumulé des millions de « likes » et de discussions, surprenant toute la communauté du football et étant salué comme un exemple de saine rivalité entre deux génies.

Le grand héritage de Messi avec l'Albiceleste

Lionel Messi a conquis tous les sommets possibles dans le football sous le maillot de son équipe nationale :

  • Une collection complète : Il a soulevé le trophée de la Coupe du Monde, deux Copa América et la Finalissima avec l'Argentine ;

  • Symbole des records : Messi a immortalisé son nom en tant que détenteur absolu du record de sélections et de buts dans l'histoire de l'équipe nationale ;

  • Lutte et victoire : Après avoir essuyé de nombreuses critiques et des finales douloureuses en début de carrière, l'attaquant fait ses adieux en tant que héros national.

Les adieux de Messi à l'équipe nationale et le geste fraternel de Ronaldo marquent la fin d'une ère véritablement grandiose dans le football mondial.

Lionel MessiCristiano RonaldoÉquipe d'ArgentineBallon d'OrFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le milieu du Real, Mastantuono, réagit avec émotion aux adieux de Messi en sélectionLe milieu du Real, Mastantuono, réagit avec émotion aux adieux de Messi en sélectionHier 15:48Qu'a dit le président argentin Javier Milei à propos de Lionel Messi ?Qu'a dit le président argentin Javier Milei à propos de Lionel Messi ?Hier 14:58Le magicien brésilien adresse un message émouvant à Messi après sa retraite internationaleLe magicien brésilien adresse un message émouvant à Messi après sa retraite internationaleHier 14:41Lionel Messi fait ses adieux en larmes au MonumentalLionel Messi fait ses adieux en larmes au MonumentalHier 12:49Les joueurs du Bénin offrent des cadeaux insolites à Lionel Messi lors de son match d'adieuLes joueurs du Bénin offrent des cadeaux insolites à Lionel Messi lors de son match d'adieuHier 09:03Lionel Messi tire sa révérence en sélection avec un but et deux passes décisivesLionel Messi tire sa révérence en sélection avec un but et deux passes décisivesHier 08:12
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?