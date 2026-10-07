Cristiano Ronaldo laisse un commentaire inattendu sur le départ de Messi de l'équipe nationale
L'une des pages les plus brillantes de l'histoire du football mondial est officiellement tournée. L'octuple Ballon d'Or, champion du monde Lionel Messi a annoncé la fin définitive de sa carrière avec l'équipe nationale d'Argentine. L'attaquant a publié un message d'adieu spécial sur ses réseaux sociaux, dédié à ses longues années sous le maillot national.
L'aspect le plus émouvant de cet événement historique a été le commentaire sincère et chaleureux laissé par la star portugaise, son grand rival sur le terrain pendant près de vingt ans, Cristiano Ronaldo en réponse à cette annonce.
Le grand respect de Ronaldo : « Ton héritage vivra pour toujours »
Le profond respect mutuel entre les deux légendes, au-delà du terrain, s'est manifesté dans les mots touchants écrits par Ronaldo :
La reconnaissance de la grandeur : « Leo, tu as défendu l'honneur de ton pays pendant tant d'années et ton héritage vivra pour toujours », a écrit Cristiano ;
Respect et sincérité infinis : « J'ai un respect infini pour tous tes accomplissements avec l'Argentine. Je t'embrasse », a conclu le buteur portugais avec sincérité.
Ce commentaire a rapidement accumulé des millions de « likes » et de discussions, surprenant toute la communauté du football et étant salué comme un exemple de saine rivalité entre deux génies.
Le grand héritage de Messi avec l'Albiceleste
Lionel Messi a conquis tous les sommets possibles dans le football sous le maillot de son équipe nationale :
Une collection complète : Il a soulevé le trophée de la Coupe du Monde, deux Copa América et la Finalissima avec l'Argentine ;
Symbole des records : Messi a immortalisé son nom en tant que détenteur absolu du record de sélections et de buts dans l'histoire de l'équipe nationale ;
Lutte et victoire : Après avoir essuyé de nombreuses critiques et des finales douloureuses en début de carrière, l'attaquant fait ses adieux en tant que héros national.
Les adieux de Messi à l'équipe nationale et le geste fraternel de Ronaldo marquent la fin d'une ère véritablement grandiose dans le football mondial.
Commentaires 0
…