Lionel Messi fait ses adieux en larmes au Monumental

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Lionel Messi fait ses adieux en larmes au Monumental

Le stade Monumental de Buenos Aires a été le théâtre de l'une des soirées les plus émouvantes et inoubliables de l'histoire du football mondial. L'attaquant de l'Inter Miami et capitaine de l'équipe nationale d'Argentine Lionel Messi a disputé son dernier match sous le maillot national lors d'une rencontre amicale contre le Bénin (3-0).

Auteur d'un penalty transformé et de deux passes décisives, le génie de 39 ans n'a pu retenir ses larmes devant des dizaines de milliers de supporters, livrant un discours d'adieu poignant après le coup de sifflet final.

« La première personne à qui je pense, c'est mon père » : l'émotion de Messi

La prestigieuse chaîne argentine TyC Sports a diffusé le dernier message vibrant du capitaine légendaire :

  • Une vague d'émotion : « C'est difficile de dire quelque chose aujourd'hui, je suis submergé par l'émotion et j'ai beaucoup de pensées en tête. La première personne à qui je pense, c'est mon père. La seule chose que je peux faire, comme je l'ai fait dans ma lettre d'adieu, c'est remercier tout le monde infiniment », a déclaré le capitaine ;

  • 20 ans de loyauté et d'épreuves : « Porter ce maillot pendant plus de 20 ans a été un immense honneur. Même dans les moments les plus difficiles, je n'ai jamais cessé de me battre, j'ai tout donné et j'ai toujours été présent » ;

  • Douleur au cœur et serment : « Dire au revoir à l'équipe me fait très mal. Je jure que j'aurais aimé venir ici toute ma vie. Parce que jouer pour l'équipe nationale d'Argentine a été la meilleure chose qui puisse m'arriver dans ma vie ».

Dernière magie sur le terrain : 3-0 et un récital complet

Lors de cette soirée d'adieu, l'équipe nationale d'Argentine a offert une victoire à la hauteur de son leader :

  • Actions décisives : Durant le match, Messi a transformé un penalty avec sang-froid et a délivré deux passes décisives à ses coéquipiers ;

  • Une fin festive : Chaque minute de la rencontre a été rythmée par les applaudissements incessants des tribunes, et le capitaine a fait ses adieux à l'équipe nationale sur une note victorieuse.

Une grande histoire gravée dans les chiffres : 208 matchs et tous les titres majeurs

La carrière internationale de 21 ans de Lionel Messi, débutée en 2005, a atteint les sommets de l'histoire du football :

  • Statistiques absolues : Au total avec l'Argentine : 208 matchs officiels, 126 buts et 70 passes décisives ;

  • Palmarès : Messi a été sacré champion du monde avec l'équipe nationale lors du Mondial 2022 au Qatar, a remporté deux Copa América et a soulevé le trophée de la Finalissima 2022.

Ces moments d'adieu au Monumental resteront gravés non seulement à Buenos Aires, mais dans l'histoire du football mondial comme la fin la plus émouvante et grandiose d'un capitaine légendaire sous le maillot national.

Lionel MessiInter MiamiÉquipe d'ArgentineStade MonumentalFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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