Cristiano Ronaldo vers les records : Al Nassr bat Al Faisaly à l'extérieur

Lors de la 11e journée de la Saudi Pro League, le club en lice pour le titre, Al Nassr a remporté une victoire convaincante à l'extérieur sur le score de 3-1 contre Al Faisaly. Le héros de la rencontre a été une fois de plus la star portugaise

Cristiano Ronaldo. L'attaquant a franchi une nouvelle étape importante de sa carrière, permettant à son équipe de progresser au classement. 982e but de Ronaldo et intervention de la VAR

Au cours du match,

Cristiano Ronaldo a été très actif : Jalon historique :

Le buteur portugais a trouvé le chemin des filets à la 49e minute, inscrivant officiellement son 982e but en carrière professionnelle ; Doublé annulé :

L'attaquant avait marqué un autre but durant la rencontre, mais après consultation de la VAR, les arbitres l'ont annulé. Déroulement du match : Départ rapide et coup de sifflet final

Al Nassr a maintenu sa domination tout au long du match :

But rapide :

Dès la 4e minute, Abdullah Al Hamdan a ouvert le score (0-1) ; La frappe de Ronaldo :

À la 49e minute, Ronaldo a creusé l'écart (0-2) ; La réponse des hôtes :

À la 66e minute, Théo Bongonda d'Al Faisaly a réduit le score (1-2) ; Le mot de la fin :

À la 79e minute, le Brésilien Angelo, entré en jeu, a inscrit le troisième but pour sceller le score final (1-3). Classement : Montée à la 2e place

Cette victoire a aidé le club de Riyad à consolider sa position au classement :

Al Nassr :

Avec 25 points, le club monte à la 2e place de la Saudi Pro League ; Al Faisaly :

Reste dans la zone rouge avec 7 points, à la 15e place. Feuille de match :

Saudi Pro League. 11e journée

Al Faisaly — Al Nassr 1-3

Buts :