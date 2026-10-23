Cristiano Ronaldo vers les records : Al Nassr bat Al Faisaly à l'extérieur

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Cristiano Ronaldo vers les records : Al Nassr bat Al Faisaly à l'extérieur

Lors de la 11e journée de la Saudi Pro League, le club en lice pour le titre, Al Nassr a remporté une victoire convaincante à l'extérieur sur le score de 3-1 contre Al Faisaly. Le héros de la rencontre a été une fois de plus la star portugaise

Cristiano Ronaldo. L'attaquant a franchi une nouvelle étape importante de sa carrière, permettant à son équipe de progresser au classement. 982e but de Ronaldo et intervention de la VAR

Au cours du match,

Cristiano Ronaldo a été très actif : Jalon historique :

  • Le buteur portugais a trouvé le chemin des filets à la 49e minute, inscrivant officiellement son 982e but en carrière professionnelle ; Doublé annulé :

  • L'attaquant avait marqué un autre but durant la rencontre, mais après consultation de la VAR, les arbitres l'ont annulé. Déroulement du match : Départ rapide et coup de sifflet final

Al Nassr a maintenu sa domination tout au long du match :

But rapide :

  • Dès la 4e minute, Abdullah Al Hamdan a ouvert le score (0-1) ; La frappe de Ronaldo :

  • À la 49e minute, Ronaldo a creusé l'écart (0-2) ; La réponse des hôtes :

  • À la 66e minute, Théo Bongonda d'Al Faisaly a réduit le score (1-2) ; Le mot de la fin :

  • À la 79e minute, le Brésilien Angelo, entré en jeu, a inscrit le troisième but pour sceller le score final (1-3). Classement : Montée à la 2e place

Cette victoire a aidé le club de Riyad à consolider sa position au classement :

Al Nassr :

  • Avec 25 points, le club monte à la 2e place de la Saudi Pro League ; Al Faisaly :

  • Reste dans la zone rouge avec 7 points, à la 15e place. Feuille de match :

Saudi Pro League. 11e journée

Al Faisaly — Al Nassr 1-3

Buts :

  • Théo Bongonda 66 — Abdullah Al Hamdan 4, Cristiano Ronaldo 49, Angelo 79. Al Faisaly :

  • Pacheco, Andrei Girotto, Abdoulaye Seck, Jahfali (Subayt, 61), Barnawi, Flavio, Al Muwallad, Al Shanqiti (Al Safari, 85), Al Bishi (Bongonda, 61), Mendy, Al Muqrin. Al Nassr :

  • Bento, Boushal, Al Amri, Iñigo Martínez, Aman (Yahya, 46), João Félix, Samu Costa (Angelo, 67), Al Khaibari, Sadio Mané (Al Najdi, 86), Al Hamdan, Cristiano Ronaldo. Bento, Bushal, Al Amri, Inigo Martines, Aman (Yahyo, 46), Joau Feliks, Samu Koshta (Anjelo, 67), Al Haybariy, Sadio Mane (Al Najdi, 86), Al Hamdan, Krishtianu Ronaldu.

Cristiano RonaldoAl NassrSaudi Pro LeagueAl FaisalyFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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