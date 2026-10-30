Contre Pakhtakor : Cristiano Ronaldo arrive à Tachkent dans une forme record

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Contre Pakhtakor : Cristiano Ronaldo arrive à Tachkent dans une forme record

Après une victoire intense et éclatante (5-3) contre Al-Kholood lors de la 12e journée de la Saudi Pro League, le capitaine d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, s'est adressé à ses fans sur ses réseaux sociaux officiels.

Auteur d'un triplé en seulement 15 minutes en seconde période, le buteur portugais de 41 ans a salué le caractère et l'esprit combatif de son équipe.

« Heureux d'avoir aidé mon équipe » : La réaction de la star

Après cette pluie de buts, Ronaldo a partagé ces mots sincères sur les réseaux sociaux :

  • Citation : « Une victoire incroyable, un match fantastique de notre équipe ! Je suis heureux d'avoir pu aider mon équipe avec un triplé ⚽⚽⚽ ! » ;

  • 985e but et cap historique : Les buts inscrits lors de ce match ont été enregistrés comme les 983e, 984e et 985e buts de la carrière officielle du joueur ;

  • Le cap des 1000 buts approche : Il ne manque plus que 15 buts au buteur légendaire pour atteindre la barre historique des 1 000 buts, attendue par tout le monde du football.

2 novembre — Le choc attendu contre Pakhtakor à Tachkent

Ce triplé revêt une importance particulière pour les fans de football ouzbeks :

  • Match de l'AFC Champions League Elite : Al-Nassr disputera son prochain match officiel dans le cadre de l'AFC Champions League Elite dans la capitale ouzbèke ;

  • À domicile pour Pakhtakor : Le 2 novembre les équipes de Pakhtakor et d'Al-Nassr s'affronteront au stade de Tachkent ;

  • Fête du football à Tachkent : La venue de Cristiano Ronaldo à Tachkent, qui prouve qu'il est toujours en grande forme à 41 ans, devrait être une nouvelle grande fête pour les supporters locaux.

Après avoir démontré sa force contre Al-Kholood, Ronaldo se battra désormais sur les terrains de Tachkent pour augmenter son compteur de buts et se rapprocher du record des 1 000.

Cristiano RonaldoAl-NassrPakhtakorAFC Champions League EliteFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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