L'histoire en marche : Cristiano Ronaldo inscrit son 979e but en carrière

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L'histoire en marche : Cristiano Ronaldo inscrit son 979e but en carrière

La 6e journée de la Saudi Pro League a offert aux fans une véritable fête du football et un nouveau moment historique. À Riyad, Al-Nassr a accueilli l'équipe d'Abha devant ses supporters. Les hommes d'Ange Postecoglou ont livré une performance offensive intense, s'imposant 2-1. Cependant, le point culminant de cette rencontre fut l'attaquant légendaire portugais Cristiano Ronaldoet sa nouvelle performance phénoménale. Le meilleur buteur de l'histoire du football mondial a encore marqué, se rapprochant un peu plus d'un sommet inégalé. Alors, qui a marqué les autres buts au Al-Awwal Park, quelle star adverse a réduit le score, et quelles sont les chances d'Al-Nassr pour le titre ? En fin d'article, nous détaillons la nouvelle position d'Al-Nassr, qui compte 15 points, et la marche de Ronaldo vers la barre des 1000 buts.

Le 979e but de Ronaldo et la réalisation décisive d'Al-Hamdan

Le match à Riyad a débuté sous la domination territoriale et combinatoire des protégés de Postecoglou :

  • Un autre chef-d'œuvre de Ronaldo : À la 22e minute Cristiano Ronaldo a trouvé le chemin des filets pour ouvrir le score (1-0) ; ce but marque le 979e but officiel de la carrière professionnelle de la star portugaise ;

  • L'avantage creusé par Al-Hamdan : À la 58e minute de la seconde période, Al-Hamdan a doublé la mise, consolidant la victoire de son équipe (2-0) ;

  • La réponse de Nabil Fekir : Les visiteurs n'ont pas abdiqué — à la 75e minute, le célèbre milieu de terrain français d'Abha, Nabil Fekir, a réduit l'écart (2-1) ;

  • Une fin maîtrisée : Dans les dernières minutes, la défense locale et le gardien Bento ont fait preuve de sang-froid pour préserver le score jusqu'au coup de sifflet final.

« Ronaldo aborde chaque match avec une grande motivation. Chacun de ses buts apporte de la force à notre équipe et assure nos victoires », soulignent les analyses d'après-match.

Composition de l'équipe et remplacements

Ange Postecoglou a aligné l'équipe suivante pour décrocher ces 3 points cruciaux :

  • Composition d'Al-Nassr : Bento, Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Al-Nasser (Al-Najdi, 76e), Angelo, Al-Khaibari, Samu Costa, Sadio Mané, Al-Hamdan (Ayman Yahya, 76e), Cristiano Ronaldo ;

  • Équilibre tactique : Alors que Samu Costa et Al-Khaibari contrôlaient le milieu de terrain, le trio offensif composé de Mané, Ronaldo et Al-Hamdan a maintenu une pression constante sur la défense adverse.

Situation au classement de la Saudi Pro League

La question qui intéresse le plus les fans est de savoir comment ce succès impacte la course au titre et combien il reste à Ronaldo pour atteindre son objectif colossal. La conclusion la plus importante est que, après cette précieuse victoire à domicile, Al-Nassr porte son total à 15 points et occupe solidement la 2e place du classement. De son côté, Abha reste à la dernière place (18e) avec seulement 1 point. Par ailleurs, avec 979 buts, Cristiano Ronaldo n'est plus qu'à 21 buts de la barre mythique des 1000. Sa forme actuelle suggère qu'il pourrait atteindre ce résultat historique très prochainement.

Pensez-vous que Cristiano Ronaldo atteindra les 1000 buts cette saison ? Al-Nassr, sous la direction d'Ange Postecoglou, est-il capable de remporter le titre de la Saudi Pro League cette année ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse sur l'histoire du football en marche !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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