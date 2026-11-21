Cristiano Ronaldo a marqué pour donner l'avantage à Al-Nassr, mais cette fois, le but de la star portugaise n'a pas suffi à offrir la victoire à son équipe. Arabie Saoudite Lors de la 13e journée du championnat, Al-Ahli a battu Al-Nassr 3-1 à domicile. Le club de Djeddah a renversé la situation en seconde période pour s'adjuger trois points précieux. Ronaldo ouvre le score mais manque un penalty Ayant entamé la rencontre avec intensité, Al-Nassr a ouvert le score à la 14e minute grâce à Cristiano Ronaldo. Il s'agit du 986e but de la carrière professionnelle du joueur portugais.

Cependant, une autre opportunité s'est présentée à Ronaldo en début de match. À la 18e minute, Al-Nassr a obtenu un penalty, mais Cristiano n'a pas réussi à transformer l'essai. Ainsi, les visiteurs n'ont pas pu consolider leur avance, permettant à l'adversaire de revenir dans le match. Al-Ahli égalise juste avant la pause L'équipe de Djeddah a réussi à égaliser dans le temps additionnel de la première période. À la 45+1e minute, Galeno a marqué pour porter le score à 1-1. En seconde période, les locaux ont pris l'initiative et inscrit les buts nécessaires à la victoire. À la 71e minute, Ivan Toney a donné l'avantage à Al-Ahli sur penalty. Quatre minutes plus tard, à la 75e minute, Ibañez a marqué pour porter le score à 3-1. Dans le temps restant, Al-Nassr n'a pas réussi à changer le score et la rencontre s'est terminée sur une victoire des locaux.