Ronaldo marque et manque un penalty : Al-Nassr s'incline 1-3
Cristiano Ronaldo a marqué pour donner l'avantage à Al-Nassr, mais cette fois, le but de la star portugaise n'a pas suffi à offrir la victoire à son équipe. Arabie Saoudite Lors de la 13e journée du championnat, Al-Ahli a battu Al-Nassr 3-1 à domicile. Le club de Djeddah a renversé la situation en seconde période pour s'adjuger trois points précieux.
Ronaldo ouvre le score mais manque un penalty
Ayant entamé la rencontre avec intensité, Al-Nassr a ouvert le score à la 14e minute grâce à Cristiano Ronaldo. Il s'agit du 986e but de la carrière professionnelle du joueur portugais.
Cependant, une autre opportunité s'est présentée à Ronaldo en début de match. À la 18e minute, Al-Nassr a obtenu un penalty, mais Cristiano n'a pas réussi à transformer l'essai. Ainsi, les visiteurs n'ont pas pu consolider leur avance, permettant à l'adversaire de revenir dans le match.
Al-Ahli égalise juste avant la pause
L'équipe de Djeddah a réussi à égaliser dans le temps additionnel de la première période. À la 45+1e minute, Galeno a marqué pour porter le score à 1-1.
En seconde période, les locaux ont pris l'initiative et inscrit les buts nécessaires à la victoire.
À la 71e minute, Ivan Toney a donné l'avantage à Al-Ahli sur penalty. Quatre minutes plus tard, à la 75e minute, Ibañez a marqué pour porter le score à 3-1.
Dans le temps restant, Al-Nassr n'a pas réussi à changer le score et la rencontre s'est terminée sur une victoire des locaux.
Changement au classement
Grâce à cette victoire, Al-Ahli porte son total à 24 points et grimpe à la quatrième place du classement de la Saudi Pro League.
Al-Nassr reste troisième avec 28 points. Malgré le but de Ronaldo, l'équipe n'a pas pu profiter de cette journée pour engranger des points supplémentaires.
Saudi Pro League. 13e journée
Al-Ahli – Al-Nassr 3-1
Buts: Galeno, 45+1 ; Toney, 71 (pen) ; Ibañez, 75 – Ronaldo, 14.
Al-Ahli : Mendy, Battya, Demiral, Ibañez, Trincão, Al-Johani, Atangana, Balobaid, Spertsyan (Al-Buraikan, 81), Galeno, Toney.
Al-Nassr : Bento, Awad, Iñigo Martínez, Simakan, Ângelo (Ghareeb, 87), Al-Khaibari (Coman, 72), Boushal, Al-Hamdan, Samu Costa, Félix, Ronaldo.
Penalty manqué : Ronaldo, 18e minute.
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