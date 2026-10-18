Cristiano Ronaldo annonce un investissement de 10 millions d'euros dans un nouveau projet commercial

La star mondiale du football et entrepreneur Cristiano Ronaldo continue d'étendre son empire commercial. Selon les informations rapportées par le prestigieux média portugais SIC Noticias le footballeur de 41 ans a investi de ses fonds personnels 10 millions d'euros pour créer et produire une nouvelle marque d'eau minérale premium.

Son partenaire à parts égales dans ce projet est un géant industriel portugais : le groupe Outeirinho participe à l'aventure.

Un investissement total de 20 millions d'euros et une répartition 50/50

Le nouveau projet commercial a une envergure financière importante, les parties ayant partagé les coûts équitablement :

Répartition des investissements : Le groupe Outeirinho a également alloué 10 millions d'euros au projet, portant le volume total de l'investissement initial à 20 millions d'euros ;

Partenariat égalitaire : Dans le cadre de cet accord, Cristiano Ronaldo a acquis exactement 50 % des parts de la nouvelle entreprise ;

Designers italiens engagés : La conception du concept de la nouvelle marque et le design de la bouteille ont été confiés à l'un des célèbres studios de design italiens.

Lancement sur le marché mondial en 2027 et création d'emplois

Des plans stratégiques précis ont été établis pour la nouvelle marque d'eau :

Mise en service de l'usine : La construction d'une usine d'embouteillage équipée des dernières technologies et la commercialisation du produit sont prévues pour fin 2027 ;

Exportation internationale : Le produit sera d'abord distribué sur le marché intérieur portugais, puis vers les réseaux commerciaux internationaux ;

Partenaire leader sur le marché portugais : Il convient de noter que la société Outeirinho contrôle actuellement près de 45 % du marché portugais de l'eau en bouteille. La nouvelle usine devrait créer des dizaines d'emplois supplémentaires dans la région.

Ronaldo et le mode de vie sain : L'expérience Ursu9

L'intérêt de Cristiano pour le secteur de l'eau n'est pas un hasard :

Le célèbre projet Ursu9 : En juin 2023, Ronaldo a officiellement présenté à Madrid la marque d'eau minérale alcaline Ursu9 et en est devenu le cofondateur ;

Promotion des habitudes saines : Pour le footballeur, qui prône constamment une alimentation saine, le sport et la consommation d'eau pure, cette orientation correspond parfaitement à sa marque personnelle et à sa philosophie.

Le lancement de cette nouvelle marque devrait assurer à Ronaldo une transition réussie vers le monde des affaires après sa carrière de footballeur.