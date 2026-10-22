Cristiano Ronaldo construit une usine d'eau de 20 millions d'euros

·79·Monde
Cristiano Ronaldo construit une usine d'eau de 20 millions d'euros

La star portugaise du football Cristiano Ronaldo construit une usine de production d'eau minérale dans le village de Gostey, au nord du pays. Environ 20 millions d'euros devraient être investis dans ce projet.

Selon l'agence de presse portugaise Lusa, le projet est mené par l'entreprise Maravilha Decimal, détenue à parts égales par le footballeur et le groupe Grupo Outeirinho. Chaque partie détient 50 % des parts de la société.

Actuellement, les travaux de préparation du terrain et les fondations sont en cours. L'achèvement de l'usine est prévu pour fin 2027, avec un lancement de la production début 2028.

L'usine aura une capacité d'embouteillage de 500 à 600 millions de litres d'eau par an, en bouteilles de verre et en plastique. Initialement, 30 à 35 emplois devraient être créés. Le nombre d'employés pourrait augmenter avec la montée en puissance de la production.

Le projet utilisera l'eau d'une source naturelle située à Gostey. Le produit est principalement destiné à l'exportation vers les marchés étrangers, notamment les États-Unis. Le design des bouteilles est actuellement développé en Italie.

Il s'agit de l'un des projets de Ronaldo dans le secteur de l'eau. La nouvelle entreprise est réalisée en partenariat avec Grupo Outeirinho, un acteur du marché de l'eau embouteillée au Portugal.

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