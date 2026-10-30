Ronaldo ne viendra pas à Tachkent : la star d'Al-Nassr manquera le match contre Pakhtakor

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Ronaldo ne viendra pas à Tachkent : la star d'Al-Nassr manquera le match contre Pakhtakor

Une nouvelle inattendue est tombée pour les fans de football avant le choc central entre Pakhtakor et Al-Nassr à Tachkent, dans le cadre de la Ligue des champions Élite de l'AFC. La célèbre star saoudienne Cristiano Ronaldo en Ouzbékistanmanquera la rencontre.

Selon le média saoudien « Addiriyah », l'entraîneur principal de l'équipe, Ange Postecoglou, a décidé de ne pas inclure le buteur portugais dans la feuille de match avant le voyage à Tachkent.

Raison de la décision : calendrier chargé et gestion de la charge de travail

Bien qu'aucune raison médicale officielle n'ait été divulguée concernant l'absence de la star portugaise, les experts l'expliquent par les facteurs suivants :

  • Calendrier dense : Al-Nassr joue actuellement selon un calendrier serré en Saudi Pro League et dans les tournois continentaux. Le staff technique a pris cette décision pour reposer les leaders clés et répartir correctement les forces ;

  • Course intense dans le championnat local : Le club de Riyad est engagé dans la lutte pour le titre national, et il a été jugé crucial de préserver Ronaldo des longs vols et de la fatigue inutile avant les échéances importantes à venir.

Les performances d'Al-Nassr dans le championnat saoudien

Le grand club de Riyad réalise un parcours très solide en championnat national :

  • 9 victoires en 11 matchs : Les joueurs d'Ange Postecoglou ont remporté 9 des 11 journées disputées depuis le début de la saison ;

  • Points perdus : L'équipe n'a perdu que contre Al-Ittihad au cours de la saison et a enregistré un match nul contre Al-Khaleej lors d'une autre journée ;

  • Situation au classement : L'équipe occupe actuellement la 2e place avec 28 points. Le leader du tournoi, Al-Qadsiah, compte le même nombre de points, et la course au titre est entrée dans une phase intense.

Bien que les fans de football de Tachkent attendaient avec impatience la performance de la légende Cristiano Ronaldo au stade central de Pakhtakor, le club saoudien se prépare à offrir une résistance sérieuse dans la capitale ouzbèke avec le reste de ses stars.

PakhtakorAl-NassrCristiano RonaldoLigue des champions Élite de l'AFCFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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