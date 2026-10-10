980e but ! Les buts de Ronaldo, Costa et Coman offrent une large victoire à Al-Nassr

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980e but ! Les buts de Ronaldo, Costa et Coman offrent une large victoire à Al-Nassr

Arabie saoudite Dans le cadre de la 9e journée de la Saudi Pro League, le club d'Al-Nassr a accueilli l'équipe d'Al-Diriyah à Riyad. Les hôtes, dotés d'un effectif riche en stars, ont inscrit 3 buts sans en concéder, scellant une victoire convaincante et large sur le score de 3:0 officiellement.

La rencontre a revêtu une importance symbolique et historique, non seulement pour les trois points, mais aussi en termes de records absolus dans l'histoire du football.

Résultat historique pour Ronaldo et les frappes victorieuses d'Al-Nassr

Tout au long du match, les locaux ont pris l'initiative, exerçant une pression constante sur la défense adverse :

  • 980e but enregistré (23e minute) : La légende portugaise Cristiano Ronaldo a ouvert le score. Ce but est entré dans l'histoire comme le 980e but officiel de la carrière professionnelle de l'attaquant de 41 ans, le rapprochant encore plus du cap magique des 1000 buts ;

  • Doubler la mise (35e minute) : Le milieu de terrain d'Al-Nassr, Samu Costa, a trouvé le chemin des filets, consolidant l'avantage de son équipe ;

  • Frappe finale (77e minute) : L'ailier français Kingsley Coman, faisant preuve de sa grande classe, a porté le score à 3:0, mettant fin à tout suspense.

Classement : Une nouvelle étape dans la course au titre

Après cette large victoire, le géant de Riyad a fait un bond au classement :

  • Al-Nassr 2e : Grâce à ces trois points cruciaux, l'équipe porte son total à 19 points et grimpe à la 2e place du classement de la Pro League ;

  • Situation d'Al-Diriyah : Les visiteurs, battus, restent à la 9e place avec 11 points.

Feuille de match et compositions étoilées

Saudi Pro League. 9e journée

Al-Nassr — Al-Diriyah 3:0

Buts : Cristiano Ronaldo (23e), Samu Costa (35e), Kingsley Coman (77e).

  • Al-Nassr : Bento, Al-Boushal, Simakan, Iñigo Martínez, Aman (Nasser, 84e), Al-Khaibari, Samu Costa, Coman (Yahya, 78e), Sadio Mané, João Félix (Al-Hamdan, 78e), Cristiano Ronaldo.

  • Al-Diriyah : Walid Abdullah, Hussein (Mohamed Heban, 68e), Al-Faraj, Djimsiti, Lajami, Mbemba, Bulbina (Al-Qahtani, 84e), Idrissa Gueye, Enzo Millot, Óscar Rodríguez (Wadi, 83e), Darwin Núñez.

Al-Nassr, mené par Cristiano Ronaldo, poursuit sa lutte pour le titre, tandis que l'attaquant se rapproche chaque jour du cap fantastique des 1000 buts.

Al-NassrCristiano RonaldoSaudi Pro League9e journéeFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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