Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC, Tachkent se prépare à accueillir une nouvelle grande soirée de football. Avant le match contre l'équipe étoilée saoudienne d'Al-Nassr, l'entraîneur Ange Postecoglou a participé à une conférence de presse et s'est exprimé sur des questions importantes.

Le technicien australien expérimenté a évoqué la complexité du match contre l'équipe de Pakhtakor de Tachkent, la raison de l'absence de Cristiano Ronaldo à Tachkent et a exposé les plans de son équipe. La rencontre débutera demain, le 2 novembre à 18h45 au stade central de Pakhtakor.

La menace et l'analyse de Pakhtakor contre les clubs saoudiens

Ange Postecoglou a souligné avoir étudié sérieusement l'adversaire et s'est concentré sur les points dangereux des « Lions » :

Agressivité offensive : Le potentiel offensif de Pakhtakor a été hautement évalué. Ils sont capables de mettre la pression sur n'importe quel adversaire à domicile ;

Matchs nuls contre les grands clubs saoudiens : Le fait que le club ouzbek ait montré un jeu sans compromis et pris des points contre les deux précédentes équipes saoudiennes a été pris en compte par le staff d'Al-Nassr ;

Accent sur son propre jeu : Peu importe l'analyse de l'adversaire, Postecoglou a noté que ses joueurs resteraient fidèles à leur style et à leur philosophie.

Pourquoi Ronaldo n'est-il pas venu ? Rotation et match important en championnat national

La question principale qui intéresse des millions de fans ouzbeks — l'absence de la star mondiale Cristiano Ronaldo dans l'effectif a été expliquée en détail par l'entraîneur :

Calendrier chargé et rotation : Bien que l'équipe dispose d'un nombre suffisant de joueurs, la décision a été prise de laisser Ronaldo et plusieurs autres cadres au repos en raison du calendrier extrêmement serré ;

Match décisif en championnat : Le fait que l'équipe ait un match très important en Saudi Pro League vendredi a également motivé cette décision ;

Vitesse et stabilité : Il a été souligné que le jeu de l'équipe s'améliore après les dates FIFA, et malgré les difficultés liées à l'humidité et à l'adaptation en début de saison, une stabilité systémique est désormais atteinte.

Informations sur le match :