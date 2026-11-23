Ismoilov révèle les secrets du match contre Al Hilal : que s'est-il dit à la mi-temps ?
La performance de Neftchi contre Al Hilal a impressionné non seulement les supporters, mais aussi l'entraîneur principal, Islom Ismoilov. Après le match contre le géant saoudien, le coach de Fergana a exprimé sa fierté envers ses joueurs. Il a également évoqué la blessure d'Abror Ismoilov, le prochain match contre Istiqlol, la course au titre en Superligue et les plans pour la saison prochaine.
« Tout Fergana et l'Ouzbékistan sont fiers des gars »
Islom Ismoilov a participé à la conférence de presse après le match Neftchi — Al Hilal, comptant pour la 5e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC. L'entraîneur a d'abord salué la performance de ses joueurs et a souligné sa fierté.
« Si vous me permettez, je dirai avec fierté : aujourd'hui, l'équipe de Neftchi n'a laissé aucune chance à Al Hilal sur le terrain. Je suis fier des gars. Je peux dire sans hésiter qu'aujourd'hui, tout Fergana et peut-être tout l'Ouzbékistan sont fiers d'eux », a déclaré Ismoilov.
Il a également remercié les supporters venus au stade pour soutenir l'équipe.
Pourquoi aucune pression psychologique excessive n'a-t-elle été exercée sur les joueurs à la mi-temps ?
Lors de la conférence de presse, une question a été posée sur les changements tactiques après la première mi-temps. Le journaliste a comparé cette situation au match entre Pakhtakor et Al-Nassr.
Selon Ismoilov, Neftchi n'avait pas mal joué en première mi-temps. Cependant, des erreurs simples ont permis à l'adversaire de marquer. Les joueurs de haut niveau d'Al Hilal ont su profiter de ces situations.
L'entraîneur a expliqué qu'il avait délibérément évité de trop stimuler les joueurs à la mi-temps, car cela aurait pu inciter l'adversaire à devenir plus agressif et à alourdir le score.
« On a dit aux gars de ne pas se précipiter. D'abord, il fallait jouer proprement en défense, ne pas donner d'opportunités à l'adversaire et être prudents lors des contre-attaques. Nous avons donné confiance à nos joueurs. Après la pause, nous avons montré un jeu discipliné. Nos gars ont produit un excellent football », a déclaré l'entraîneur.
« Al Hilal a découvert quel genre d'équipe est Neftchi »
Avant le match, Ismoilov avait reconnu le grand potentiel d'Al Hilal, tout en soulignant que les noms prestigieux et les ressources financières ne garantissent pas le résultat sur le terrain.
On lui a demandé s'il avait réussi à transmettre cette conviction à ses joueurs. L'entraîneur a répondu que ses paroles de la veille avaient été prouvées sur le terrain aujourd'hui.
« Tout le monde connaît le potentiel d'Al Hilal. J'avais dit que demain, l'adversaire découvrirait aussi quel genre d'équipe est Neftchi. Aujourd'hui, nous avons prouvé ces mots sur le terrain », a déclaré Ismoilov.
Ces propos montrent clairement la confiance de l'entraîneur envers son équipe et la détermination des joueurs à démontrer leur valeur.
Abror Ismoilov pourra-t-il jouer contre Istiqlol ?
La question de la blessure du joueur de Neftchi, Abror Ismoilov, a également été abordée. L'entraîneur a indiqué que la gravité de la blessure n'était pas encore connue.
« Nous allons déterminer le degré de sa blessure. Je pense qu'il récupérera rapidement et sera de retour pour le match contre Istiqlol », a déclaré le coach.
La participation du joueur au prochain match n'est donc pas encore garantie. La question sera clarifiée après les examens médicaux.
« Neftchi vise des objectifs encore plus grands la saison prochaine »
La progression du club de Fergana vers le titre en Superligue a également été discutée. Ismoilov a souligné que les émotions dans sa carrière d'entraîneur changent rapidement, car l'équipe a encore des matchs difficiles à venir.
Selon lui, Neftchi vise toujours des objectifs élevés. La direction du club fixe également des tâches précises à l'équipe.
« D'année en année, nos plans et objectifs deviennent plus ambitieux. J'espère que l'année prochaine, des objectifs encore plus élevés seront fixés et que l'effectif sera renforcé », a déclaré Ismoilov.
Cette déclaration montre l'intention de Neftchi de poursuivre ses ambitions sérieuses la saison prochaine.
« Nous jouerons encore plus fort contre le Dynamo »
À la question de savoir si l'énergie dépensée contre Al Hilal pourrait affecter le prochain match, Ismoilov a répondu que l'équipe avait suffisamment de temps pour récupérer.
Neftchi jouera son prochain match dans cinq jours. Le staff technique travaillera sur un programme spécial de récupération pour les joueurs.
Ismoilov a également évalué le Dynamo comme un adversaire sérieux. Il a souligné qu'il connaît bien l'expérience de Vadim Abramov et que les joueurs de Samarcande sont capables de résister à n'importe quel adversaire et de gagner.
« Malgré cela, nous jouerons avec encore plus de passion sur notre terrain. Nous essaierons d'offrir à nos supporters un deuxième titre consécutif. Dès aujourd'hui, nous nous concentrons sur le match contre le Dynamo », a conclu l'entraîneur.
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