La performance de Neftchi contre Al Hilal a impressionné non seulement les supporters, mais aussi l'entraîneur principal, Islom Ismoilov. Après le match contre le géant saoudien, le coach de Fergana a exprimé sa fierté envers ses joueurs. Il a également évoqué la blessure d'Abror Ismoilov, le prochain match contre Istiqlol, la course au titre en Superligue et les plans pour la saison prochaine.

« Tout Fergana et l'Ouzbékistan sont fiers des gars »

Islom Ismoilov a participé à la conférence de presse après le match Neftchi — Al Hilal, comptant pour la 5e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC. L'entraîneur a d'abord salué la performance de ses joueurs et a souligné sa fierté.

« Si vous me permettez, je dirai avec fierté : aujourd'hui, l'équipe de Neftchi n'a laissé aucune chance à Al Hilal sur le terrain. Je suis fier des gars. Je peux dire sans hésiter qu'aujourd'hui, tout Fergana et peut-être tout l'Ouzbékistan sont fiers d'eux », a déclaré Ismoilov.

Il a également remercié les supporters venus au stade pour soutenir l'équipe.

Pourquoi aucune pression psychologique excessive n'a-t-elle été exercée sur les joueurs à la mi-temps ?

Lors de la conférence de presse, une question a été posée sur les changements tactiques après la première mi-temps. Le journaliste a comparé cette situation au match entre Pakhtakor et Al-Nassr.

Selon Ismoilov, Neftchi n'avait pas mal joué en première mi-temps. Cependant, des erreurs simples ont permis à l'adversaire de marquer. Les joueurs de haut niveau d'Al Hilal ont su profiter de ces situations.